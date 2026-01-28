Suspendida la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla por un obstáculo en la vía

La conexión ferroviaria de Algeciras y, por tanto, de todo el Campo de Gibraltar, con el interior peninsular ha quedado interrumpida este miércoles, 28 de enero, a causa de un obstáculo en la vía en el término municipal de San Roque, una incidencia que mantiene suspendida la circulación de trenes en el tramo Algeciras–Bobadilla y que vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de esta línea estratégica.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), los equipos técnicos ya se encuentran trabajando sobre el terreno para retirar el obstáculo a la mayor brevedad posible, con el objetivo de restablecer el tráfico ferroviario en cuanto las condiciones lo permitan. La actuación se produce en un contexto marcado por el fuerte viento a causa de la borrasca Kristin, que ha provocado el arranque de varias barreras ferroviarias, contribuyendo al corte de la vía.

Mientras persiste la incidencia, se ha activado un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados y cubrir el trayecto interrumpido, una medida habitual en este tipo de situaciones que permite minimizar las molestias derivadas de la suspensión del servicio.

En la zona permanece desplegada la Guardia Civil, que está dirigiendo el tráfico y velando por la seguridad tanto de los operarios como de los usuarios, mientras continúan los trabajos y se mantiene cerrada la circulación ferroviaria. Por el momento, no se ha precisado una hora concreta para la reanudación del servicio, que dependerá de la evolución de la intervención y de las condiciones meteorológicas.