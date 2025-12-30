La Balona persigue un récord frente al Atlético Central

La Real Balompédica Linense afronta un doble objetivo en la decimosexta jornada del grupo X de Tercera Federación, en la que se medirá al Atlético Central sevillano, encuentro que está fijado para el próximo domingo, cuatro de enero, a las 12:00 en el Ciudad de La Línea. Por un lado, el equipo busca un triunfo que se le negó en las dos últimas jornadas de 2025; por otro, intenta mejorar la racha de 13 encuentros sin conocer la derrota que el conjunto albinegro logró en la temporada 2018-19, entonces dirigido por Jordi Roger, eso sí, en la extinta Segunda división B.

En aquella campaña, que fue en la que resultó inutilizada la parte alta de la Tribuna, la Balona sufrió su primera derrota el 23 de septiembre en la quinta jornada, en la visita al Álvarez Claro de Melilla (3-1).

Después de cerrar el año en puestos de privilegio, volvió a doblar la rodilla el siete de enero, en la jornada 19, cuando unas especialmente largas vacaciones de Navidad le pasaron factura y primero cayó ante el Cartagena (0-1) y más tarde ante el UCAM Murcia (0-2) y en su visita a Jumilla (2-1) de forma consecutiva.

Durante los trece encuentros sin perder, los albinegros firmaron seis victorias y siete empates, con 16 goles a favor y solo cuatro encajados, consolidándose como el tercer mejor equipo del grupo, solo por detrás de Cartagena y San Fernando, pese a que estos sí que habían cosechado derrotas en ese periodo.

Jordi Roger, en un entrenamiento de la Balona de la campaña 2018-19 / Europa Sur

Sin embargo, aquel periodo histórico tuvo también un récord negativo: la Balona encadenó ocho derrotas en las ocho últimas jornadas, el tramo más largo sin puntuar que se recuerda al conjunto linense.

Aquella Balompédica de la andadura 2018-19 contó en su plantel con: Javi Montoya, David Pinto, Manu Caro (porteros); José Manuel Carrasco, Kevin Ceceri, Baron Kibamba, Pierre Cornud, Abel Moreno, Carlos Expósito, Rafa Navarro, Tarsi Aguado, Sergio Rodríguez, Joe (defensas); Abel Suárez, Pirulo, Tito Malagón, Mai, Pablo Santana, Sana N’Diaye, Ismael Chico (centrocampistas); Juampe, Kike Gómez, Buba Bácari, Juan Delgado, Ahmed Belhadji y Gato (delanteros)

Los números actuales

En la presente temporada, después de iniciar con derrotas en casa ante Chiclana y en la visita al Córdoba B, la Balona no ha vuelto a perder. El equipo ha replicado los mismos números que en 2018-19 (seis victorias y siete empates), pero con 24 goles a favor y 10 en contra, mejorando la cifra de tantos marcados pero también recibiendo más.

Estas estadísticas todavía no alcanzan las 23 jornadas invictas que la Balona logró bajo la dirección de Gabriel Navarro Baby en la temporada 1991-92, cuando disputó la liguilla de ascenso a Segunda división, ni las 30 fechas consecutivas sin perder, hasta que lo hizo en Estepona, de la campaña 1982-83, que culminó con el histórico ascenso a Segunda B en el Ipurúa de Éibar después de que pasasen por su banquillo Quimet Carrera y Jaco Zafrani.