Los familiares de los jugadores de la Balona envían un emotivo mensaje de apoyo

Jugadores y técnicos de la plantilla de Tercera Federación de la Real Balompédica Linense han cerrado este martes su primer entrenamiento post vacacional con una emotiva sorpresa. La plantilla se ha encerrado en la sala de prensa del estadio para ver un vídeo preñado de mensajes de sus seres queridos, que les daban ánimos para lo que resta de competición, les pedían un esfuerzo y les recordaban que les echarán de menos, ya que la práctica totalidad no podrá estar con sus familiares en días tan señalados como el 31 de diciembre y el uno de enero, en los que hay convocados entrenamientos mtinales.

La proyección de las imágenes finalizó con un prolongado aplauso por parte de los presentes.

El plantel puso así fin a una sesión de trabajo que comenzó en el estadio y finalizó en los campos de césped sintético de la Ciudad Deportiva, donde tuvo lugar un intenso entrenamiento en el que tomaron parte todos los jugadores del primer equipo -excepto, como es obvio, el lesionado Rubén Olea- y un solo canterano, el meta Álex Orozco, en dinámica de la primera plantilla desde que comenzó la pretemporada.

Los albinegros se ejercitarán todos los días hasta que sábado para preparar el primer partido de 2026, el que le enfrentará al Atlético Central en el Ciudad de La Línea el domingo cuatro de enero a las 12:00.