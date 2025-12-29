El balono Pepe Rincón, en el once ideal de diciembre del grupo X de Tercera Federación

Cinco jugadores de la Real Balompédica Linense han conseguido encontrar plaza en los onces ideales del grupo X de Tercera Federación de los cuatro primeros meses de liga que elabora el portal Once de Bronce (@BronceOnce), referente entre los profesionales y aficionados de los equipos de los dos grupos andaluces de la quinta categoría del balompié nacional, así como del grupo IV de la Segunda RFEF. En el mes de diciembre, el albinegro nominado ha sido el extremo jerezano Pepe Rincón.

En el mes de septiembre, en el que el equipo de La Línea cosechó las dos únicas derrotas que aparecen hasta ahora en su casillero, Once de Bronce no contó con ningún jugador albinegro, lo que sí sucedió en octubre, cuando lo hicieron el defensa Julio Algar y Juan Andrés Gómez Juaniyo, quien curiosamente no repitió en noviembre, a pesar de su hat-trick en Tomares, donde conjunto a su equipo al triunfo (0-3)

En el penúltimo mes del año merecieron un hueco en el mejor once del grupo X tanto el meta Antonio Hermosín como el lateral zurdo Pedro Morillo y por último en el que cierra 2025 lo hace Pepe Rincón, que en su caso sí encuentra recompensa por los tres tantos que le endosó al entonces líder Cádiz Mirandilla en la victoria de la Balompédica por 0-4 de la decimotercera jornada.

En el mes de diciembre acompañan al futbolista balono: el meta Fran Leal (Ciudad de Lucena); los defensas Marcelo Timorán y Miguelón Muñoz (Córdoba B), Adrián Pérez (Castilleja) y Joaquín Salibe (Dos Hermanas); en el centro del campo aparecen Juan Antonio Maqueda (Chiclana CF), el exbalono Fran Tena (Dos Hermanas) y Pablo Haro, del próximo rival de los linenses, el Atlético Central. Por último completan el ataque junto a Pepe Rincón Jesús Sillero (Dos Hermanas) y Michael Makuemimo (San Roque de Lepe), quien ha marcado en dos de las tres jornadas computadas.

David Sánchez, sin premio

Ni siquiera en los momentos más brillantes de la Balona en el presente curso, en los que llegó a encadenar tres victorias y un empate, Once de Bronce entendió que David Sánchez mereciese el reconocimiento como entrenador del mes.

Ese premio lo han merecido, en opinión del portal, Francisco Cordero Rubio (Cádiz Mirandilla), Antonio Jesús Cobos (Ciudad de Lucena), Emilio Fajardo (Dos Hermanas), exjugador de la Balona y exentrenador del Algeciras y Alfonso Cortijo (Chiclana CF).