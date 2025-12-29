El linense Blas Álvarez, ex de la Balona, ficha por la UD Lanzarote, de Tercera Federación

El centrocampista linense Blas Álvarez, que dio sus primeros pasos en la Real Balompédica Linense, se ha incorporado este lunes a la Unió Deportiva Lanzarote, segundo clasificado del grupo XII de la Tercera Federación, la misma categoría en la que milita el conjunto de La Línea.

Después de una semana de descanso, la UD Lanzarote regresa este lunes al trabajo para preparar el duelo del próximo domingo ante el San Bartolomé CF.

La vuelta al tajo estará marcada por el fichaje del mediocentro Blas Álvarez, jugador que se incorpora al equipo rojillo de cara a la segunda parte de la temporada, en la que los que entrena Ángel López tratarán de alcanzar al líder Atlético Paso —que les aventaja en dos puntos— y alcanzar el ascenso directo.

“Blas Álvarez Cortés, nacido el 19 de julio de 1995 en La Línea de la Concepción, es un jugador zurdo de 1,84 metros de altura y que ocupa la posición de mediocentro sobre el terreno de juego. Un futbolista de corte defensivo, que se desenvuelve a la perfección en la parcela ancha del campo, y que también puede actuar como defensa central por la parte izquierda de la línea defensiva del equipo”, sostiene el club en el anuncio del fichaje.

Formado en las categorías inferiores de la Real Balompédica Linense, de cuyo primer equipo le abrió la puerta Rafa Escobar, pasó también por la Unión Deportiva Los Barrios y, de manera fugaz, por el Badajoz. Sin embargo, ha desarrollado parte de su carrera deportiva en equipos de la Primera División de Gibraltar, donde defendió los intereses de Gibraltar Phoenix, Lincoln Red Imps, Europa FC, Lynx y por último Mons Calpe, al que se incorporó el pasado verano y en el que en el presente curso había disputado a las órdenes de Juan Mari Sánchez 16 encuentros, todos ellos como titular.

“El nuevo futbolista de la UD Lanzarote conoce el grupo canario de la Tercera Federación, ya que militó durante temporada y media en las filas de la UD Ibarra. Con el conjunto del sur de la isla de Tenerife disputó un total de 50 partidos oficiales, jugando la pasada campaña todos los encuentros de la fase regular de la competición”, recuerda su nueva entidad.