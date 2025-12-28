Balona: cualquier tiempo pasado no fue mejor

Jugadores de la Balona festeban con su afición el ascenso de 2008, en el estadio Anduva de Miranda

La memoria suele jugar malas pasadas cuando se habla de fútbol. Los recuerdos, sobre todo en las temporadas de los grandes éxitos, suelen magnificarse. Pero la maldita hemeroteca recuerda que en los dos últimos ascensos a la extinta Segunda división B de la Real Balompédica Linense (2008 y 2011) la marcha del equipo albinegro en la decimoquinta jornada no era la de una escuadra dominadora. Es decir, que esa sexta plaza que ocupa ahora en el grupo X de Tercera Federación -lo que se traduce en que no ocupa puesto de play-off- igual no es tan significativa como parece a la hinchada, si bien es verdad que al equipo actual le quedan cuatro jornadas menos que a los de entonces para revertir la situación, dado que el grupo tiene dos equipos menos.

Después de aquellos dos ascensos se produjo un tercero, el que llevó en 2021 al conjunto linense a la entonces nonata Primera RFEF (ahora Primera Federación), pero dado que no partía de Tercera, sino de Segunda B, y que además aquella andadura post-Covid se jugó con un sistema muy peculiar, establecer comparaciones se antoja absurdo.

Por si acaso, a manera sólo de referencia, en las quince primeras jornadas (que era casi el final de la primera fase), el equipo de Antonio Calderón acumulaba 24 puntos después de seis victorias, seis empates y tres derrotas. Es decir, uno menos que acredita ahora el conjunto que dirige David Sánchez (6-7-2).

Temporada 2007/08

Formación de la Balona en Dos Hermanas, con una camiseta reivindicativa, durante la 2007-08

Lo cierto es que en la temporada 2007/08 en la decimoquinta jornada la Balona, que acababa de vencer 3-0 al Córdoba B, ocupaba la sexta plaza con 26 puntos a diez puntos del líder, Villanueva de Córdoba y a tres del San Fernando, que era cuarto. Por entonces, sólo los cuatro primeros clasificados accedían a la segunda fase.

La última jornada resultó decisiva. La Balona saltó al entonces San Rafael de Los Barrios para medirse a la Unión con posibilidades reales de ser tanto segunda como quinta. Este último supuesto le hubiese dejado fuera de las eliminatorias de ascenso.

A los que entrenaba Gabriel Navarro Baby (quien había relevado a Carlos Ríos) le bastaba con puntuar en la Villa, pero vencieron 2-3, se beneficiaron del tropiezo del Villanueva en Los Palacios, donde empató, y acabaron terceros en el grupo X, por detrás de San Fernando y Puerto Real y por delante del propio Villanueva.

Por cierto, la hemeroteca recuerda que unas dos mil linenses acompañaron a su equipo hasta Los Barrios.

Después de aquella última jornada la Balona sufrió lo indecible para eliminar al Anguiano (1-0 en La Línea y 2-1 en la vuelta con aquel inolvidable gol de Coco cuando los linenses estaban cerca del KO) y Mirandés (1-1 en La Línea con un tanto sobre la bocina de Copi y 3-3 en Anduva, en un duelo que aún recuerdan los que estuvieron presentes).

Aquella Balona confeccionada por Alfredo Gallardo y David Rico -en las funciones de segundo entrenador y director deportivo- contaba, entre otros, con: David Pérez y Manolo (porteros), Espínola, Carlos Guerra, Johny, Óscar Tena, Antonio Cárdenas, Javi Gallardo (defensas); Javi Catalán, Miguel Ángel Barrios, Fede, Ismael Chico, Marín, Triguero, Iván López (centrocampistas); Joseph Chipolina, Coco, Copi, George, Manrique, Míguelez y Noel (delanteros).

Temporada 2010-11

Una formación de la Balona en la andadura 2010-11

La Balompédica volvió a perder la categoría y en la 2010-11 recuperó la hegemonía. Pero tampoco lo había evidenciado en la fecha 15 del calendario. En ese momento era cuarta con 27 puntos, a tres del primer clasificado, Jerez Industrial y uno por detrás de Pozoblanco y Algeciras.

A pesar de todo, el equipo de La Línea fue campeón con tres jornadas por delante, al empatar sin goles en su visita a Puerto Real. Después vino el famoso Clásico del Pasillo, en el que el Algeciras primero rindió homenaje a los campeones y más tarde se llevó un triunfo (0-1) que al final no le serviría para estar en las eliminatorias.

Los linenses, por su condición de primeros clasificados, disputaron la denominada eliminatoria de campeones, en la que el vencedor ascendía directamente y el perdedor tenía la posibilidad de reengancharse a las eliminatorias.

La Balona, con Alfredo Gallardo en la presidencia y Mario Galán en la dirección deportiva, perdió 1-0 en Tudela, pero no tuvo problemas para voltear la eliminatoria en un partido de vuelta incontestable, en el que se impuso 4-0.

El plantel, con Rafa Escobar (hoy entrenador del Egabrense) al frente, estaba compuesto por: José Manuel Camacho y Borja Valadés (porteros); Steven, Olmo, Alberto Merino, Javi Gallardo, Iván Collado, Francis Muñoz, Antonio Merino, Carlos Guerra (defensas); David Navarro, Ezequiel, Ismael Chico, Javi Catalán, Joseph Chipolina, Liam, Marcos (centrocampistas); Adri Gallardo, Domingo, Biri, Copi, David Hernández, Juampe, Pibe y Cristian Terán (delanteros).