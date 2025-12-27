La Balona pone en marcha la 'operación mediocentro'

La Real Balompédica Linense ha encendido su radar porque contempla la posibilidad de contratar un mediocentro organizador antes de que se cierre el mercado de fichajes, que en Tercera Federación ha estado abierto desde que arrancó la competición y acabará el dos de febrero. La escasa aportación en las quince primeras jornadas de liga de Tomi Lanzini ha hecho reflexionar al club, que en principio tenía planeado no hacer cambios en la plantilla y ya contempla la posibilidad de que sean tres las incorporaciones.

La Balona va a tratar de mejorar su plantilla antes de que finalice el mes de enero. El club no es ajeno a la preocupación extendida entre sus aficionados después de que los que entrena David Sánchez hayan llegado al parón de invierno -jornada 15, a dos del final de la primera vuelta- no ya lejos del primer puesto, sino incluso fuera de las posiciones que darán derecho a disputar el play-off una vez finalice la liga regular.

Los albinegros ya habían comenzado la búsqueda de un lateral izquierdo, visto el daño que la ausencia de Pedro Morillo en el último duelo de 2025 en Utrera -donde el equipo encajó tres goles y sólo pudo conseguir un empate- y de un lateral diestro -mejor si además puede desenvolverse como central- como consecuencia de la grave lesión de rodilla que sufre el malagueño Rubén Olea, que se pierde lo que resta de temporada.

A eso hay que sumar ahora la búsqueda de un mediocentro ofensivo, un papel que tenía que estar representando Tomi Lanzini, con el que el entrenador sólo ha contado en cuatro ocasiones para el equipo inicial -las tres primeras jornadas y la del 9 de noviembre frente al Sevilla Atlético- y que apenas ha participado en once encuentros, para acumular 443 minutos.

Tomás Lanzini (Ituzaingó -Buenos Aires, Argentina-, 3 de junio de 1991) llegó a la Balompédica en verano avalado por su experiencia internacional y por su pasado en el Antequera y el Torremolinos, clubes ambos a los que ayudó a ascender a Primera Federación. De hecho, por ese papel que se suponía preponderante y por su experiencia se le otorgó la condición de capitán.

Pero lo cierto es que su rendimiento no ha contentado al preparador y la Balona echa en falta un futbolista que tome la manija y de fluidez a un fútbol que las más de las veces apenas aparece a chispazos.

La dirección deportiva del equipo de La Línea ya han sondeado varias posibilidades, pero es de sobras conocido que el mercado de invierno no es precisamente fácil. Eso, sin olvidar que los albinegros no disponen de fichas seniors libres, lo que quiere decir que antes de contratar a un futbolista mayor de 23 años estarían obligados a dar una baja federativa

Otra opción es que la Balona incorpore a un jugador sub-23 también para esa plaza (se da por entendido que sí lo serán los dos laterales) y en esta hipótesis siempre cabría la posibilidad de que se sumase al proyecto un jugador de un filial de un club de renombre que llegase en calidad de cedido.