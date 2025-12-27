El Bollullos, rival directísimo de la Balona, se refuerza con Gorka Iturraspe

El Bollullos Club de Fútbol, rival directísimo de la Real Balompédica Linense en la lucha por los puestos de privilegio del grupo X de Tercera Federación, ha llevado a cabo el primer movimiento relevante durante el parón de invierno de la competición, ya que ha incorporado a Gorka Iturraspe. El centrocampista llega procedente del CD Badajoz, décimo clasificado del grupo XIV de esta misma categoría, en el que tenía un papel testimonial, ya que apenas había acumulado 69 minutos en cuatro participaciones.

Después del varapalo con el que acabó 2025, la derrota 3-0 a manos del Cádiz Mirandilla, segundo clasificado, el líder Bollullos se ha puesto manos a la obra para apuntalar el equipo con el que aspira a lograr la plaza de ascenso directo que ahora ocupa.

Para ello se ha hecho con los servicios de Gorka Iturraspe (hermano del exinternacional Ander), nacido en Abadiño (Vizcaya) hace 31 años. Se trata de un mediocentro de recorrido, con envergadura, calidad y experiencia contrastada. Acumula más de 200 partidos entre la extinta Segunda división B y la Primera Federación, destacando por su capacidad para llegar al área rival, su visión de juego en el último tercio y su buen encaje junto a perfiles más defensivos en la sala de máquinas.

Formado en Lezama, el futbolista ha pasado a lo largo de su carrera por clubes como Bilbao Athletic, Amorebieta, Atlético Baleares, Rayo Majadahonda, Recreativo de Huelva, Don Benito y CD Badajoz, logrando además dos ascensos a Segunda división, con el Amorebieta (2022/23) y con el Bilbao Athletic (2014/15).