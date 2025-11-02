La Balona suma otros tres puntos con tres goles de Juaniyo contra la UD Tomares (0-3)

Juaniyo puso los goles y David Sánchez, el entrenador, puso el plan de partido correcto para que la Real Balompédica Linense consiguiera una nueva victoria, en esta ocasión frente a la Unión Deportiva Tomares, por 0-3, en partido correspondiente a la novena jornada del grupo X de Tercera Federación. La Balona escaló con este triunfo hasta la sexta posición, ya cerca de los puestos que darán derecho a jugar el deseado play-off de ascenso.

El plan de partido que diseñó David Sánchez pasaba por tomárselo con paciencia, que rima con inteligencia. La UD Tomares se encontró con la posesión del balón en los primeros minutos, frente a un equipo muy bien plantado en el campo, con Aschalew Sanmartí y Boateng en la zona media - Moyano comenzó en el banquillo -, y con línea de defensa de cuatro, con el mismo número de futbolistas en el ataque cuando tocaba desplegarse. El entrenador, ausente el francés Marlone una semana más, repitió la defensa que salió contra el Atlético Onubense, con Chey y Pedro Morillo en las bandas, y Algar y Diego Domínguez como centrales.

La Balona jugó sus opciones a balones directos y salidas rápidas para desplegar a sus alfiles. Juaniyo sobresalió, y no solo por sus goles, sino que creó más peligro que Cascajo. En todo caso, uno y otro, con Pepe Rincón y Diego, marcaron la diferencia y delataron la debilidad defensiva de los locales. El primer gol fue fiel retrato de los problemas del Tomares, que se complicó en la salida de balón hasta el error de entregarle la pelota a los albinegros.

Ficha técnica UD Tomares(0): Carmona, Sergio, Marcos (Walter Leonel, 45’), José Rufo, Raúl (Sergio López, 45’), Álex Rubio (Diego Doblado, 70’), Pulet (Moya, 84’), Fernando, Manuel León, José Vela, y Morillo. Real Balompédica Linense (3): Antonio Hermosín; Chey, Julio Algar, Diego Domínguez, Pedro Morillo, Aschalew Sanmartí (Victory, 78’), Boateng (Moyano, 37’), Cascajo (Lanzini, 61’), Pepe Rincón, Juaniyo (Adri Valiente, 78’), y Diego (Alvarito, 61’). Árbitro: Yasser Kharchich Afraoui (Ceuta). Mostró tarjeta amarilla a Boateng (24’), Antonio Hermosín (83’) y Adri Valiente (85’) por la Balona, y a Marcos (27’), Hipólito Jiménez, delegado (65'), y Pulet (83’) por la Unión Deportiva Tomares. Goles :0-1(16’) Juaniyo. 0-2 (32’) Juaniyo. 0-3 (40’) Juaniyo. Incidencias: Partido de la novena jornada del grupo X de Tercera Federación en la temporada 2025-2026, disputado en el campo de fútbol San Sebastián, de Tomares (Sevilla). Terreno de juego con césped artificial. Varios centenares de aficionados albinegros presenciaron el partido.

El diez de la Balona, Cascajo, aprovechó el regalo para disparar bien y fuerte hacia la puerta defendida por Álex Carmona, que solo pudo rechazar el balón. Juaniyo estaba al quite para introducir la pelota entre los tres palos. Y solo era el minuto 16. La presión sobre la salida de balón brindaría otra oportunidad poco después, también de Cascajo, que no acabó en gol.

El segundo tanto llegaría dieciséis minutos después del primero. De nuevo Juaniyo, muy hábil, se deshizo de un contrario y batió al cancerbero del Tomares. Era el fruto, una vez más, de saber esperar y construir jugada con gran definición, rápida y directa. Los locales ya se desmoronaban, y tanto. Corría el minuto 40 y Juaniyo, entonces de cabeza, remata un preciso centro de Pepe Rincón, uno de los mejores estiletes de la Real Balompédica Linense.

Se trató, en suma, de no conceder oportunidades al rival, que apenas inquietó la portería de Hermosín, y salir con balones largos y directos si existía la oportunidad. Todo salió bien.

Trabajo hecho

Nunca sobra un tiempo de partido, aunque en Tomares la Balona pudo utilizar la segunda mitad para probarse en otras facetas del juego. La renta de tres goles era más que suficiente para seguir ofreciendo el balón al contrario, y reservarse a explorar las opciones de jugar a la contra. Sí, también fue cuestión de paciencia. Los minutos corrían sin ocasiones en ninguna de las porterías. De hecho, el primer disparo a puerta de la Balona en la segunda mitad llegó en el 57.

David Sánchez había definido muy bien, y con resultados, el diseño del partido. Era el momento para darle salida a otros jugadores. Antes del descanso había relevado a Boateng, con tarjeta, y dio entrada a Moyano. Hizo lo propio cuando ya quedaba media hora para el final con jugadores a los que le vendría bien no cargar sus piernas. El joven extremo Adri Valiente tuvo oportunidad de estrenarse en competición con la camiseta albinegra, y el canterano Victory dispuso igualmente de tiempo.

Juaniyo se abraza a Pepe "El Masa", que celebró días pasados su 78 cumpleaños / José Carlos Vázquez

Los centenares de aficionados albinegros que presenciaron el partido en directo festejaban la victoria en el tramo final de partido, saltando y cantando en la grada, incluso pidiendo el saludo del banquillo balono. Muy atrás queda la zozobra que sufrió el equipo con derrotas inesperadas. Los albinegros se mantienen en estado de felicidad, con quince puntos y siete encuentros consecutivos invictos, en la línea y situación deseadas desde principios de temporada. Y ya de vuelta al Estadio Ciudad de La Línea, donde se enfrentará en siete días al Sevilla C, el domingo día 9 a partir de las 17:00 horas.