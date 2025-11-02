David Sánchez: "Hemos parecido un equipo grande, que es lo que somos"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, calificó su victoria frente a la Unión Deportiva Tomares como un partido "complicado a pesar del resultado", aunque reconoció que la imagen ofrecida responde a lo que desea como técnico y representa el club: "Hemos parecido un equipo grande, que es lo que somos".

No lo dijo, pero sí destiló satisfacción por sus jugadores y por la afición de la Balona, que volvió a respaldar con su presencia al equipo en el campo municipal de fútbol San Sebastián. "Hemos estado efectivos y hemos tenido más ocasiones. Me quedo con el trabajo, con la portería a cero. Ellos apenas han tenido ocasiones. La intensidad ha sido la nuestra. El otro día en Huelva, uno por otro, no tuvimos el mejor día. Ahora hacemos bueno el punto de hace una semana frente al Atlético Onubense", afirmó.

Sánchez conjugó su mantra en su reflexión tras la victoria en Tomares, y apeló a paciencia, el equilibrio, porque "esto es largo, y ahora toca descansar. A partir de mañana pensaremos en el siguiente partido contra el Sevilla C".

Tuvo una referencia concreta a los seguidores albinegros: "La afición ha estado estupenda. Lo que queremos es ir enganchando a la gente, poco a poco. Hoy parte del partido es gracias a ellos. Agradezco su presencia y le deseo un buen viaje de vuelta".