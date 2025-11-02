UD Tomares - Balona de Tercera Federación, en directo

\u00a1Buenos d\u00edas! La Real Balomp\u00e9dica Linense se enfrentar\u00e1 a la Uni\u00f3n Deportiva Tomares en el campo de f\u00fatbol de San Sebasti\u00e1n, en partido de la novena jornada del grupo X de Tercera Federaci\u00f3n, con la ambici\u00f3n de sumar tres puntos que le aupen a los primeros puestos de la clasificaci\u00f3n. Ser\u00e1 la segunda salida consecutiva, tras el empate que logr\u00f3 hace una semana en Huelva frente al Atl\u00e9tico Onubense. El entrenador de los albinegros, David S\u00e1nchez, ha vuelto a incorporar a varios jugadores de la cantera para completar la expedici\u00f3n a tierras sevillanas. La Balona suma doce puntos y seis partidos invictos, y ocupa el octavo puesto en el grupo X. La UD Tomares est\u00e1 ante la puerta de entrada a lugares de descenso, en el puesto d\u00e9cimoquinto y con seis puntos en su casillero. El entrenador del equipo sevillano, Manuel Luque, se ha mostrado confiado en las posibilidades de sacar puntos ante la Balona.