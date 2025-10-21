Juaniyo hace diabluras con la Balona

Juaniyo ya hace diabluras con la Balona. El delantero apareció cuando más falta hacía y echó a la espalda el peso goleador del equipo de David Sánchez en la victoria ante el Pozoblanco el pasado domingo en el Ciudad de La Línea. Juaniyo, a quien no en vano apodan Demonio, se ha sumado al despertar de un ataque que se ha puesto a funcionar. De momento, Diego manda como máximo anotador albinegro, aunque se augura una bonita puja en una línea ofensiva repleta de hambre con Cascajo, Pepe Rincón, Alvarito, Sergio, Zaki... y ojito con Victory.

La Balona encaraba el duelo clave con el Pozoblanco con una lógica preocupación por el cúmulo de bajas obligadas. Entre las sanciones de Diego y Alvarito, y el parte de lesiones con Zaki y Sergio Pérez, el entrenador se vio obligado a reconfigurar la mediapunta y lo fío todo arriba a Juaniyo. La respuesta del ariete no pudo ser mejor. Marcó dos tantos -casi seguidos-, pero pudieron ser más en una primera mitad en la que la Balompédica arrolló al entonces líder invicto del grupo X de la Tercera Federación.

Juan Andrés Gómez Martínez Juaniyo está llamado a formar con Diego una de las duplas goleadoras más rentables de la categoría. Juaniyo ha sumado tres dianas en los tres últimos partidos. El albinegro acumula 303 minutos en los seis encuentros que lleva este curso, aunque solo ha sido titular en tres. El día del triunfo en casa ante el Castilleja aprovechó la oportunidad desde el banquillo y desde entonces se ha vuelto a meter en el once de David Sánchez, un técnico que, como no se cansa de repetir, no se casa con nadie.

Ahora se abre un bonito debate para la próxima jornada con la visita al Atlético Onubense el sábado (17:00). La Balona recupera efectivos arriba y Sánchez va a tener que comerse el coco para decidir si toca la alineación o no, sobre todo porque el invento de Achalew Sanmartí de enganche por delante de la zona ancha cuajó de maravilla.

Juaniyo, de espaldas durante una celebración. / Erasmo Fenoy

El atacante cordobés, nacido el 7 de marzo del 2000 (25 años), recaló en La Línea procedente del Xerez DFC, un equipo perfectamente conocido por el entrenador y por Miguel Ángel Rondán, el director deportivo. Juaniyo estuvo a las órdenes primero del actual técnico albinegro y después del ex entrenador balono Antonio Fernández Rivadulla. Jugó 30 partidos, 15 de ellos como titular, y anotó cuatro goles.

Las dos temporadas previas a enrolarse en el conjunto xerecista, Juaniyo destacó en Tercera Federación. En la temporada 2022/2023 anotó 17 goles con el Espeleño y el curso siguiente convirtió 13 tantos con el Ciudad de Lucena.

Estas dos cifras anotadoras se acercan más a la realidad que Juaniyo puede manejar esta campaña con la Balona. Todo lo que sea rondar los 15 goles será una buena noticia para una Balompédica que confía en tener, al menos, a un par de futbolistas entre los más realizadores del grupo.

Formado en la cantera del Sevilla FC, Juaniyo dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el filial hispalense en la temporada 2018/2019, donde compartió minutos en Tercera División y Segunda B con el C y el Sevilla Atlético. En la 2021/2022 lo reclutó el Córdoba para su filial antes de comenzar su andadura fuera de equipos de cantera.