Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 7ª jornada

La Real Balompédica Linense se ha situado al acecho de los puestos de playoff de ascenso tras la disputa de la 7ª jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación. La victoria de los albinegros ante el CD Pozoblanco en el Ciudad de La Línea ha elevado hasta los 11 puntos al equipo de David Sánchez, que encadena cinco partidos sin perder.

La Balona acabó con el invicto de un Pozoblanco que llegaba líder a La Línea tras un comienzo casi inmaculado. Los de La Línea encabezan un vagón de cuatro equipos igualados con 11 puntos, a las puertas de la quinta plaza de la clasificación. San Roque de Lepe, Córdoba B y Chiclana CF siguen la estela de los albinegros.

El Bollullos aprovechó el tropiezo del Pozoblanco para auparse al liderato en solitario con 16 puntos tras vencer en su campo al Castilleja (1-0). Otro de los que sacó beneficio del revés vallesano fue el Ciudad de Lucena, que no tuvo piedad del colista y goleó al Coria (5-0). Los celestes se colocan con 13 puntos.

La jornada empezó con el triunfo a domicilio del Córdoba B en el Miguel Román de Dos Hermanas (0-2), un resultado que relanza al filial califal y deja tocado a un cuadro nazareno del que se espera mucho más tras cuatro jornadas sin ganar.

El Chiclana CF prolonga su racha con la victoria por la mínima (0-1) que se llevó de Utrera ante un anfitrión que no despierta. También ganó a domicilio el San Roque de Lepe, en un partido frenético y con remontada (2-3) ante el Sevilla C. Ansiado triunfo para los leperos, que acaban con el empacho de empates, mientras que pierde fuelle el segundo filial de Nervión.

El Atlético Central se hace fuerte y con un trabajado triunfo (2-0) ante el Conil se mete en la zona noble con 12 puntos. Una de las sorpresas de la jornada se produjo en Tomares, donde el equipo de casa logró su primera alegría con una contundente victoria sobre el Atlético Onubense (3-1). El filial del Recreativo perdió su primer encuentro del curso y se queda con 10 puntos.

Duelo de poder a poder en El Rosal entre el Cádiz Mirandilla y el Ceuta B (2-2). Cuarta igualada para un filial amarillo que se convierte en el único invicto del grupo y suma hasta los 13 puntos. El filial del Ceuta se pone con 10 en la zona templada.