Colate, un presidente mediático para la Tercera Federación

Un presidente mediático se suma a la categoría de la Real Balompédica Linense. Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, ha asumido el cargado de presidente interino del Club Deportivo Badajoz, club que milita en el grupo XIV de la Tercera Federación. La Balona compite en el grupo X, pero ambos conjuntos podrían cruzarse en una hipotética eliminatoria de la fase final por el ascenso a Segunda RFEF. El fútbol es caprichoso y nunca se sabe.

La Tercera Federación es una caja de sorpresas y el Badajoz, uno de los clubes más mediáticos de la categoría. El heredero del mítico Badajoz trata de remontar el vuelo tras un comienzo complicado de temporada. El cuadro blanquinegro marcha 15º con seis puntos tras siete jornadas, lejos de la zona de playoff a la que aspira y bastante rezagado con respecto al líder, el Don Benito.

La entidad, además, tuvo una crisis institucional por unos problemas con la FIFA que impidieron al equipo presentarse al estreno de la competición.

Colate coge las riendas tras la marcha de María Bernabé Rubio: "El Club Deportivo Badajoz SAD informa a su afición, socios, accionistas y colaboradores que, tras la renuncia presentada por Dª. María Bernabé Rubio al cargo de presidenta del Consejo de Administración, el vicepresidente, D. Nicolás Vallejo-Nágera Déoulède, asumirá provisionalmente las funciones de la Presidencia hasta la elección de un nuevo presidente o presidenta".

"Este relevo se lleva a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad en la gestión y el normal funcionamiento de la entidad", sostiene el club pacense.

"Desde el club queremos expresar nuestro agradecimiento a Dª. María Bernabé Rubio por su dedicación y compromiso durante su mandato, así como transmitir un mensaje de plena estabilidad institucional y confianza en el equipo directivo, que continúa trabajando con responsabilidad y compromiso para seguir desarrollando los proyectos en curso".