Todos unidos. Como reza ese himno que tantas veces se ha convertido en el hilo musical del Municipal. La afición de La Línea regresa este domingo después de 119 días a su vetusto estadio –hasta un número máximo de 800- para empujar a la Real Balompédica Linense en el que es, al menos hasta ahora, el partido más importante de la temporada, el que le enfrenta al líder del grupo IV-A de Segunda B, el San Fernando CD (12:00, en directo por Fotters). Los albinegros serán líderes si vencen y no lo hace el Tamaraceite, que recibe al Sanluqueño. Calderón, que cuenta con todos sus efectivos, ensaya con dos centrodelanteros.

El fútbol vuelve a ser fútbol en La Línea. Por fin. Porque un partido sin público es un poco menos fútbol. La Balona prepara con el mejor de los compañeros de viaje, su hinchada, un duelo que puede suponer un espaldarazo casi definitivo para acabar en una de las tres primeras posiciones, las que garantizan al final de la primera fase una plaza en la popularmente conocida como Liga Pro. Un partido de altos vuelos ante un rival que se ha ganado el respeto de todos después de un comienzo titubeante.

Tras la derrota este sábado del Algeciras en su visita al Cádiz B, la Balompédica podría afrontar las dos últimas jornadas asentada en el liderato siempre y cuando derrotase al conjunto de la Isla y el Tamaraceite –que comienza una hora más tarde- no pase del empate ante el Sanluqueño. Pero más ya allá de lo que suceda justo al término de la jornada, la Balona se ha ganado el derecho a soñar con garantizarse el 21 de marzo una plaza en la Liga Pro. Pocos, y eso es muy generoso, lo hubiesen vaticinado hasta apenas tres meses.

Calderón cuenta con todos sus hombres para este duelo, aunque el lateral diestro Óscar Arroyo haya arrastrado algunos problemillas durante la semana. La verdad es que da alegría ver entrenar al grupo. Ni siquiera el incesante chaparrón que presidió la última sesión de la semana impidió que se palpara una ilusión grande en un equipo que se siente respaldado por cinco jornadas sin conocer la derrota y que, amparado en su condición de mejor equipo del grupo en lo que va de 2021, se siente capacitado para completar una remontada de esas que sería recordada.

El técnico, como por otra parte es costumbre en él, no suelta prenda en cuanto al once. Está por ver si cuenta o no con Arroyo. Lo que sí ha ensayado es la opción de los dos nueves puros con que cuenta la plantilla (el pichichi Pito Camacho e Iván Martín) que ya ha utilizado alguna vez, sobre todo fuera de casa. Parece que toma cuerpo esa opción, pero con Calderón nunca se sabe.

En la mente del entrenador seguro que maneja alguna variante sorpresa para un partido que, por las características del adversario, se antoja que será largo y en el que cada jugada a balón parado puede ser determinante. Un encuentro de esos en los que toca ser paciente y saber esperar la oportunidad para dar el zarpazo. Y en el que es más valioso que nunca el respaldo de los que están en la grada.

El míster subraya la importancia de que se produzca el regreso de sus hinchas “en un momento tan importante de la temporada” y entiende que no tiene “nada que pedirles” porque, asegura, sabe que “ayudarán al equipo hasta el final”.

Calderón entiende que su rival es “como lo demuestra la clasificación, uno de los más poderosos del grupo”.

“Ha llevado una marcha irregular, pero últimamente encadena muy buenos resultados, que le han catapultado hasta la primera plaza, porque cuenta con una gran plantilla, con gente importante de cara al marco contrario, que resuelve partidos”, detalla.

“El un rival al que hay que respetar muchísimo y no hay que dejar correr y salir muy mentalizados para defender bien al balón”, abunda.