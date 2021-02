La Real Balompédica es el equipo del grupo IV-A de la Segunda B que acredita mayor números de puntos en 2021. Los de Antonio Calderón han sumado cuatro victorias, tres empates y una sola derrota en los dos primeros meses de competición. Solo el San Fernando, actual líder, acredita mejor proporción de puntos por partido en ese periodo. Las Palmas Atlético es la única escuadra de las diez que coinciden en esta primera fase que no ha conocido la derrota en lo que va de año, pero también es cierto que solo ha disputado cuatro duelos.

La Real Balompédica Linense decidirá su futuro en la competición en los tres últimos encuentros de la primera fase, los que le enfrentarán a los dos primeros clasificados, San Fernando CD (domingo día 7, 12:00 en directo por Footters) y Algeciras Club de Fútbol en el Municipal de La Línea y al Marbella a domicilio. Tres rivales de peso a cuyos enfrentamientos llega el equipo de Antonio Calderón en el mejor momento estadístico de la temporada.

El empate in extremis que la Balona cosechó el pasado domingo en su visita a Las Palmas Atlético ha dejado un halo de incertidumbre entre sus aficionados, que reclaman a la plantilla que sea capaz de acabar la primera fase entre los tres primeros clasificados del grupo IV-A de la Segunda B. Tres puestos que garantizan una plaza la próxima temporada en lo que popularmente se conoce como la Liga Pro (en realidad Primera Real Federación Española de Fútbol) y que abren la puerta a seguir optando al ascenso a la Segunda división.

La realidad es que ese regusto amargo no es reflejo de la realidad numérica. La Balona es, entre los diez equipos que componen el grupo, el que más puntos ha logrado desde que arrancó 2021, con 15. En la relación puntos/partido solo el que será su próximo rival, el San Fernando CD, que promedia 2,1, mejora el balance de los de Antonio Calderón (1,87).

Además, el historial demuestra que la Balompédica no pierde en casa desde el 15 de diciembre de 2019 (ante el Córdoba, en el encuentro que le costó la destitución a Jordi Roger) y los albinegros tendrán la ventaja de que esos dos compromisos ante los rivales que ahora comandan la clasificación no solo los afrontarán en su maltrecho santuario sino que además, si no cambian muchos las circunstancias, contarán con apoyo de sus incondicionales en las gradas, puesto que se han rebajado las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía para frenar la expansión de la Covid-19. Que no es un dato baladí.

Desde que arrancó el año en curso la Balona ha jugado ocho encuentros. Ha sumado cuatro triunfos (sobre Marbella, Marino y Cádiz B en La Línea y ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar), tres empates (en la visita del Recreativo y en los campos de Algeciras CF y Las Palmas Atlético) y solo ha encajado una derrota, aquella que dejó tantas secuelas tres su visita a la UD Tamaraceite. Su promerio es de 1,87 cada vez que saltó al campo.

Por número de puntos esa imaginaria clasificación de 2021 en el grupo IV-A la continúan, por detrás de la Balona: San Fernando 13 puntos (6 partidos); Atlético Sanluqueño, 12 (8); Tamaraceite, 10 (7); Cádiz B, 8 (7); Algeciras CF, 7 (7); Marbella, 7 (7); Las Palmas Atlético, 6 (4); Marino, 5 (7) y Recreativo de Huelva, 4 (5).

En la ratio de puntos por partido jugado, los de La Línea son segundos, con este balance: San Fernando, 2.1; Balompédica, 1.87; Atlético Sanluqueño, 1.5; Las Palmas Atlético, 1.5; Tamaraceite, 1.4; Cádiz B, 1.14; Algeciras CF, 1; Marbella, 1; Recreativo, 0.8 y Marino 0.71.