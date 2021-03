El San Fernando CD visita este domingo el Municipal de La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense (12:00, en directo a través de Footters) con la intención de afianzarse en el liderato del grupo IV-A de Segunda división B, para lo que se ha visto beneficiado por la derrota del Algeciras este sábado antes el Cádiz B. Enlazar su segunda derrota abocaría a los de la Isla a un desenlace liguero sin margen de error. Con los visitantes llegan dos jugadores que han defendido la camisola albinegra, ambos delanteros, Dopi -quien esta semana mostró su afecto por la que fue su casa el curso pasado- y el algecireño Francis Ferrón.

Los de Jovan Stankovic, que no podrá sentarse en el banquillo visitante tras ser expulsado en el último partido, tienen una nueva oportunidad para seguir en el primer puesto de la tabla después de perder el pasado domingo en su duelo en Huelva frente al Recreativo (3-1).

El San Fernando se aupó a la primera plaza tras su victoria (0-3) en el Muevo Mirador de Algeciras, al que iguala con 26 puntos pero supera en gol-average, y debe seguir sumando si no quiere que los que vienen desde atrás le alcancen. El Tamaraceite le sigue a un solo punto y podría dar el sorpasso si supera este domingo a otro de los equipos que están en la pomada, el Atlético Sanluqueño (5º, con 24 puntos). Sin contar a la propia Balona, cuarta a dos de distancia y con la que podría poner cinco puntos de por medio.

El técnico serbio no fue el único sancionado ante el Recre y cuenta con tres importantes bajas que le obligarán a reconstruir su once inicial. El capitán de los isleños, Gabi Ramos, no estará en La Línea tras recibir dos amarillas ante los onubenses, al igual que el extremo francés Jonathan Biabiany y el centrocampista Raúl Palma, que cumplen ciclo de tarjetas. Vuelve a la convocatoria Sandro, tras casi un mes de baja.

Todo apunta a que el preparador optará por desplazar al central Amelibia para cubrir la baja de Ramos en el lateral derecho e introducir a la dupla Javi Fernández-Juan Rodríguez en el centro de la zaga. La ausencia de Raúl Palma deja a Lolo González como único pivote defensivo del equipo y en la mediapunta podría jugar Sandro Toscano junto a Pepe Bernal.

El técnico balcánico confía en llevarse la victoria ante los linenes: “Si hacemos las cosas bien, podemos sacar los tres puntos. Ellos -la Balona- están ahí, a dos puntos de nosotros. Sabemos que es un muy buen equipo, que tiene jugadores de calidad y que saldrán con ganas, porque si vencen se van a poner arriba. Vamos a tener un partido muy complicado".

“Necesitamos los tres puntos, sabemos que quedan tres semanas y que son muy importantes para el club, porque estamos a un paso de lo que buscamos desde el comienzo de la competición. Si ganamos este partido sabremos que vamos a arreglar muchísimas cosas y que estamos muy cerca de nuestro objetivo, porque al menos llegaremos en la Liga Pro”.