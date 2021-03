El entrenador del San Fernando Club Deportivo, el Jovan Stankovic, vaticina “un partido complicado” para su equipo, que este domingo (12:00 en directo por Fotters) visita el Municipal de La Línea. El técnico serbio, que habla de un “arbitraje extraño” la pasada semana en el Nuevo Colombino, donde su equipo cayó 3-1 a manos del Recre, resta importancia a las bajas y recalca que los azulinos sacarán “un buen equipo” ante la Balompédica, de la que vaticina que “saldrá con ganas”.

Stankovic, que en su etapa de jugador defendió las camisolas de Estrella Roja de Belgrado, Real Mallorca y Atlético de Madrid, se muestra muy confiado en su equipo, que llega al duelo con los albinegros tras una derrota, con tres bajas importantes y con él mismo inhabilitado para sentarse en el banquillo. “Si hacemos las cosas bien, podemos sacar los tres puntos”, respondió cuando le hablaron de las adversidades.

Con respecto a la Balona, dijo: “Ellos están ahí, a dos puntos de nosotros. Sabemos que es un muy buen equipo, que tiene jugadores de calidad y que saldrán con ganas, porque si vencen se van a poner arriba. Vamos a tener un partido muy complicado”.

“Nuestro equipo estuvo bastante bien en Huelva a pesar de la derrota, estamos a un nivel alto de juego, aunque ese día disfrutamos de ocasiones, que es lo importante, pero no tuvimos suerte de cara al gol”, subrayó el preparador, refiriéndose a los azulinos.

“No soy amigo de hablar de los árbitros, pero en Huelva tuvimos un partido un poco raro, con dos expulsiones, ocho o nueve amarillas, un penalti... no es normal”, deslizó el míster, que desoye las previsiones de malas condiciones meteorológicas a la hora del choque. “Somos todos profesionales y tenemos que saber adaptarnos a las circunstancias”, recalcó. “En Algeciras también hacía mal tiempo y ganamos 0-3”.

Como resultado de ese accidentado encuentro ante el Recre, el técnico tendrá que modificar su once en La Línea, ya que son bajas por sanción Gabi Ramos (después de que el Comité desestimase el recurso tanto por su expulsión como por la del preparador), Raúl Palma y Biabiany, si bien vuelve Sandro, después de casi un mes de baja. “Dispongo de otros jugadores que están con ganas de jugar y creo que vamos a salir fuertes”, comentó. “Vamos a sacar un buen equipo y vamos a luchar”.

El principal problema de los azulinos está en el costado derecho de la zaga. No estará el inquilino habitual de esa demarcación, Gabi Ramos, ni su sustituto ocasional, Biabiany. “Tenemos un problema, pero aunque no quiero decir quién va a jugar, creemos que sabemos cómo solventarlo”.

“Necesitamos los tres puntos, sabemos que quedan tres semanas y que son muy importantes para el club, porque estamos a un paso de lo que buscamos desde el comienzo de la competición”, finalizó. “Si ganamos este partido sabremos que vamos a arreglar muchísimas cosas y que estamos muy cerca de nuestro objetivo, porque al menos llegaremos en la Liga Pro”.