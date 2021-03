La Real Balompédica Linense pone este viernes a la venta, desde las 17:00, “un número limitado de entradas” para aficionados no abonados, al precio de 15 euros, para el encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de Liga en el grupo IV-A de Segunda B que este domingo (12:00) enfrentará a los albinegros con el San Fernando en el Municipal. El club advierte de que la cifra es reducida y que dejará de venderlas cuando haya cubierto el aforo de 800 espectadores de que dispone al encontrarse La Línea en el nivel 2 de alarma anti-Covid.

El club explica que, caso de seguir disponiendo de localidades, volverá a abrir las puertas de sus oficinas, en los bajos del Municipal, entre las 10:00 y las 14:00 de este sábado y que si persistiese la situación, volvería a hacerlo entre las 17:00 y las 20:00.

Por último, si llegado el caso, el domingo aún dispusiese de entradas para los no abonados, estarían a la venta entre las 9:00 y las 10:30. Eso sí, no se venderán entradas en taquilla, que no serán abiertas.

La entidad recuerda que aquellos que acudan a sus dependencias deben guardar la distancia de seguridad e ir protegidos con la obligatoria mascarilla.