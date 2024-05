Los números de la 'Operación Alhassan Koroma'

Alhassan Koroma aún podría generarle beneficios a la Real Balompédica Linense -a la que perteneció durante cuatro temporadas, en las que disputó 104 partidos- y de la que salió el pasado verano para enrolarse en el Al-Shahaniah FC, de la Segunda división de Catar. El internacional sierraleonés ascendió el pasado fin de semana con su equipo a la Qatar Stars League, la máxima categoría Catarí. Y lo que es más importante, el rendimiento del extremo ha propiciado que varios clubes se interesen por hacerse con sus servicios... mientras la Balona sigue teniendo el 20% de sus derechos.

La Real Balompédica anunció el traspaso de Alhassan Koroma al filo de la medianoche del 24 de julio del pasado año. El club habló de un "histórico acuerdo" que dejaría en las arcas albinegras una "alta compensación económica". De acuerdo a las informaciones que maneja Europa Sur, el Al-Shahaniah FC aceptó pagar 60.000 dólares estadounideneses (55.671 euros al cambio actual), de los que, de acuerdo al pacto establecido entre las partes, 20.000 deben ser ingresados en los próximos días, al término de la competición.

El equipo entrenado por el exmadridista Álvaro Mejías (que se retiró como futbolista en esa casa) ha finalizado la temporada en segunda posición de la Qatargas League, la segunda categoría del escalafón del país. El campeón, por mejor golaveraje, fue el Al-Khor, que logró el ascenso directamente.

El Al-Shahaniah fue segundo, lo que le llevó a jugar la promoción con el Al-Markhiya SC, undécimo (penúltimo) clasificado de la categoría superior. El partido único de esa eliminatoria se escenificó en el estadio Al Thumama de Doha y el Al Shahaniya consiguió el ascenso al imponerse por 1-3. Alhassan Koroma jugó los novena minutos.

En la Qatar Stars League, la categoría en la que desembarca el Al Shahaniya, ha jugado esta temporada, entre otros, Marco Verratti (Pescara italiano, París Saint-Germain francés),

Alhassan Koroma (que durante la temporada ha lucido el dorsal 90) tiene un año más de contrato (mejorado al jugar en Primera) con su actual equipo, pero ya se han producido movimientos en el mercado encaminados a su contratación. El jugador no descarta seguir en Asia, pero no le hace precisamente ascos a regresar a Europa y muy especialmente a España, donde, dicen los mentideros, está en la agenda de clubes de Segunda división, que se puede permitir pagar un traspaso que no sea muy elevado.

El futbolista sierraleonés ha participado en los 14 encuentros de liga con su equipo, en los que ha marcado en siete ocasiones y ha aportado cinco asistencias, según los datos de la propia competición.

El extremo, que se confiesa muy satisfecho por su rendimiento esta temporada y muy feliz por el ascenso -y que elude hablar de su futuro- sí que tiene palabras para expresar su “pena” por la temporada de la que califica como “mi Balona”. “Esto es fútbol y a veces sucede. Después de un descenso y cuando cambias a tantos jugadores....”