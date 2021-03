La Real Balompédica Linense y el San Fernando CD disputan el próximo domingo (12:00, en directo por Footters) un partido que podría decidir el liderato del grupo IV-A de la Segunda división B y, lo que es más importante, supone tres puntos que se antojan valiosísimos en la pelea por acabar la primera fase en una de las tres primeras posiciones, lo que garantiza el ascenso a la denominada popularmente Liga Pro (Primera Real Federación Española).

Los de casa volverán a contar después de 119 días con el respaldo de sus aficionados. Está por ver cuántos, lo que va a depender de la evolución de la estadística de contagios del coronavirus en la ciudad. Parece garantizado que al menos 400. Y tanto los que acudirán como los que tendrán que seguir el desarrollo a través de la televisión coinciden en dos mensajes. Por un lado, en pedir a los profesionales que se dejen el alma en el terreno de juego. Y por otro, en reclamar a sus compañeros de grada que, sea cual sea el desarrollo del juego y del marcador, no cesen los mensajes de ánimo a los que porten ante los isleños la guayabera albinegra.

El expresidente balono Manuel Monteagud acuñó en su día aquello de que la Balona y La Línea, la Balona y su afición, formaban un “binomio indivisible”. El próximo domingo ambas partes tienen la oportunidad de ponerlo de manifiesto una vez más en el partido, al menos hasta el momento, más importante de la presente temporada.

Javier Ruiz no podrá acceder al estadio a no ser que que el gobierno autónomo reduzca aún más las restricciones impuestas para limitar la expansión de la Covid-19. y amplíe el aforo del Municipal a los 800 abonados con que cuenta el club. Quizás por eso, cuando se le pide un mensaje prefiere dirigirse a la hinchada que a la plantilla. “Quiero creer que a los jugadores no hay que decirles mucho, ellos son profesionales y saben mejor que nadie lo que se están jugando. Eso sí, los espectadores que puedan ir tienen que multiplicarse para que parezca que el estadio está lleno”, reclama.

“Es un partido muy importante, parece que vamos a tener la suerte de que no se juegue a puerta cerrada y por encima de todo hay que animar hasta el último minuto”, insiste. “Si las cosas no salen bien, ya tendremos tiempo después para hacer reproches, pero mientras el balón esté en juego la afición tiene que ser el jugador número doce”.

Germán Domínguez está deseando volver al maltrecho coliseo de los albinegros para dirigir los cánticos de apoyo a la plantilla, una imagen que ya se ha hecho tradicional en la grada de Tribuna. “Los jugadores no deben olvidar que, además de nuestro nombre, Real Balompédica Linense, a este equipo se le conoce por la Recia y eso tiene que quedar patente en los tres partidos que quedan para que finalice la primera fase”.

“Por lo demás que no se preocupen, que la afición va a estar con ellos, porque somos conscientes de que a pesar de los disgustos que nos han dado, el equipo está ahí, para meterse”, concluye este reconocido afición, que también lanza un mensaje al entrenador, Antonio Calderón: “Por favor, que no haga experimentos, que salga con los mejores”.

Julio Vega, otro de esos linenses que lleva los colores de su equipo en el corazón, contrae un compromiso con la plantilla: “Los aficionados que asistamos os vamos a ayudar a vencer”.

“El domingo tenemos la ocasión de hacernos fuertes y optar a todo”, recuerda al vestuario. “Hay que ganar. Hay que creérselo. Lo tenemos en nuestras manos. Salud y Balona”.

Por su parte Antonio Moreno, responsable de Espacio Balono, que reúne a gran número de incondicionales en el perfil de Facebook, reclama la necesidad de una victoria “por el equipo , por la ciudad , por la historia, porque nos lo merecemos, por esta afición veterana y maltratada que lo ha pasado doblemente mal por esta maldita pandemia y por no poder disfrutar de su Balona en vivo. Por los balonos que ya no están y por los que hay que convencer para que vuelvan a apoyar a su equipo”.

“Ahora sí que nos quedan tres finales que hay que ganar para conseguir un ascenso histórico y para soñar con una liguilla a Segunda división A. Hay que conseguirlo con el esfuerzo de todos. Demostrad que tenéis el escudo de la Recia Balona en el pecho y en la sangre. A ganar. ¡Siempre Balona!”