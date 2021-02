La Real Balompédica pretende este domingo (15:45, en directo por Footters) ante el Recreativo de Huelva sacar del arcón aquel juego infantil de los cuatro en raya. Los linenses buscan su cuarta victoria consecutiva, que hasta hace apenas diez días se antojaba una utopía y que ahora tiene al alcance de su mano. Los albinegros llegan tras hilvanar tres triunfos que le permiten compartir la tercera plaza del grupo IV-A de la Segunda B. Los de casa afrontan el choque con la más que probable baja de Víctor Mena, mientras que Mamadou Cham jugará este fin de semana con el filial. La rebaja en las restricciones impuestas por la Junta para paliar la expansión del Covid-19 en La Línea no ha impedido que el partido se escenifique a puerta cerrada.

Una pena que las justificadas restricciones contra el contagio del coronavirus no permitan en un momento tan importante de la competición a la Balona disfrutar del respaldo de su hinchada y a su afición, del buen momento de su equipo. Un Municipal desierto será testigo este domingo del duelo entre dos de los abuelos del balompié andaluz a los que aprieta la clasificación. A los de casa, porque tienen a tiro de piedra la tierra prometida de las tres primeras posiciones. A los onubenses, porque después de dos semanas sin jugar una tercera sin puntuar empezaría a oscurecer su futuro.

Todo es alegría en una Balona a la que los marcadores han cambiado la cara. Basta con ver el ánimo con el que se desarrollan los entrenamientos. No sorprende. Tres victorias consecutivas y más de un año en casa sin conocer la derrota (en concreto, desde el 19 de diciembre de 2019) le permiten afrontar con serenidad y confianza un partido de esos que, por el historial del enemigo, siempre adquiere un carácter especial. Por mucho que el Decano acumule más de doce meses sin vencer como forastero.

Calderón decidió este sábado que el gambiano Momodou Cham no se integre en la convocatoria del primer equipo y Juan Mari Sánchez pueda contar con sus servicios en el filial. A fin de cuentas, le interesa acumular minutos para crecer.

El técnico está pendiente de la evolución del lateral zurdo Víctor Mena, que tuvo que ser relevado el miércoles ante el Marbella por culpa de una sobrecarga en el abductor. Todo indica que el preparador optará por darle descanso, porque forzar implica un riesgo innecesario, sobre todo para el míster, que insiste en tener a todos sus hombres enchufados y no le duelen prendas en hacer cambios en el once.

En caso de que se confirme su ausencia puede pasar que Sergio Rodríguez vuelva al once para mantener a Din Alomerovic en el costado de la medular o que el macedonio se retrase su posición natural como lateral zurdo y Nacho Huertas sea titular. O que esa plaza sea para Luis Alcalde. O que después del nivel de acierto jueguen los dos nueves. O… o lo que quiera Calderón, que al que le acierte un once deberían darle un pase de oro para la final de Got Talent.

Con respecto al Decano, recalca que su clasificación no le dice “nada” por aquello de los tres partidos aplazados y que “a pesar de las bajas, cuenta con una buena plantilla, muy amplia”.

“Pueden acusar su inactividad igual que nosotros tener que jugar dos partidos en cuatro días”, sostuvo, al tiempo que subrayó que es momento de “estar alegres” tras los últimos resultados.