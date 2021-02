El Recreativo de Huelva desembarca este domingo en La Línea para enfrentarse a la Real Balompédica Linense con seis bajas (una de ellas, la del exbalono Luis Madrigal), dos semanas sin jugar por culpa de un brote de Covid, más de un año sin ganar a domicilio… y nuevo entrenador. Antonio Calle, hasta hace un mes entrenador del filial, se estrena en el banquillo del Decano después de que Claudio Barragán fuese destituido hace tres semanas tras la derrota en el Nuevo Mirador ante el Algeciras.

El Recreativo, como todos los conjuntos de Segunda B, vive un año especialmente importante. El ambiente que rodea al Decano se ha enfriado por las distintas circunstancias que acosan el día a día albiazul. Y es que no es lógico que a mediados de febrero solo haya disputado dos partidos. De todas formas, los primeros cuarenta días del 2021 han dado para mucho. Claudio Barragán dejó de ser técnico del Recre tras la derrota en Algeciras y el club decidió confiar en Antonio Calle, hasta ahora preparador del filial. Debutará en La Línea, pero no podrá sentarse en el banquillo porque el club aún no ha liquidado a Alberto Monteagudo, al que destituyó en enero de 2020

El madrileño apenas pudo tener contacto con la plantilla porque un brote de Coronavirus obligó a todo el plantel recreativista a confinarse diez días. La vuelta al trabajo del Recre ha sido positiva, pero las sensaciones están aisladas por completo de la competición. Y es que el Decano camina ahora a nueve puntos de la zona de ascenso, unas posiciones de privilegio que marcan ahora mismo el San Fernando y la Balona.

A nueve puntos están los isleños y los linense, aunque el Recre tiene tres partidos pendientes (uno de ellos ante el San Fernando, precisamente). Así, el partido de esta tarde se viste de una importancia que por mucho que se quiera medir es intangible, pues el Decano puede salir del Municipal de La Línea a seis o a doce puntos de la Balona y entre una cifra y otra hay dos partidos de separación. Será el arranque de unas semanas frenéticas para el Decano, que tendrá que ponerse al día en lo que a partidos disputados se refiere.

El Recre atraviesa una racha diametralmente opuesta lejos del Nuevo Colombino. Ya hace más de un año que el Decano no vence fuera de casa, lo que le ha impedido estar mucho mejor clasificado, ya que su rendimiento como local es elevado.

Existen muchas dudas sobre el primer once de Calle, pero lo que está claro es que el Recre será menos especulador que con Claudio, o al menos eso ha adelantado el propio Calle. Habrá que ver si es el momento de pesos pesados como Diego Jiménez, Morcillo, Quiles o Chuli, y si todos ellos son capaces de dar su mejor versión para demostrar que el que estaba equivocado era Claudio Barragán.

Antonio Calle configuró su primera lista como técnico en la que no entró finalmente Dani Molina. El onubense cayó lesionado el pasado miércoles y no estará ante la Balona, a pesar de que sus molestias no parecen especialmente preocupantes. También se quedan fuera de la nómina de seleccionados los sancionados Alexander y Luis Madrigal, así como los lesionados José Carlos, Leal y Moha Traoré. Así, la gran novedad en la convocatoria es la del juvenil Antonio Molina

La convocatoria completa está compuesta por: Nauzet, Yamaguchi, Cera, Diego Jiménez, Jesús Valentín, Morcillo, David Alfonso, Fran, Moyano, Ponce, José Antonio González, Alberto Martín, Matheus Santana, Yaimil, Víctor Barroso, Sillero, Chuli, Quiles, Seth y Antonio Molina.

Antonio Calle asegura que después de dos semanas dirigiendo los entrenamientos de sus futbolistas, pero sin poder jugar partidos como consecuencia de los aplazamientos por el brote de Covid que afectó a su vestuario, “las sensaciones son inmejorables” y que el Decano saldrá a derrotar a la Real Balompédica “desde el primer minuto”.

Con respecto a la Balona, dijo en su comparecencia previa al choque ante los medios onubenses: "Nos enfrentamos a un rival muy competitivo, que no ha perdido en casa en toda la temporada y lo pillamos en el mejor momento del año”.