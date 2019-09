El Atlético Sanluqueño recibirá el próximo domingo (18:00, en directo por Footters) a la Real Balompédica Linense con dos exbalonos en sus filas: Mario Abenza y Luis Madrigal. Este último se deshace en elogios para el club y para el trato que recibió en La Línea, pero no tanto para la directiva que encabeza Raffaele Pandalone y al trato que le dispensó después de que le fuese diagnosticada una miocarditis que le impidió alinearse desde mediados de marzo hasta el final de la campaña 2017-18.

“Cuando echo la vista atrás tengo buenos y malos recuerdos de mi paso por la Balona”, desliza el defensa. “Nunca olvidaré que me dieron la oportunidad de jugar en Segunda B y siempre estaré agradecido por eso y por cómo me trataron en mi paso por La Línea”.

“Pero lo malo es que en enero le comunican a mi agente que me querían renovar, en marzo me pasa lo que me pasó [en referencia a su miocarditis] y hasta el día de hoy no me ha llamado nadie ni siquiera para saber cómo estoy”, lamenta.

“Cuando te pasa una cosa como ésa que menos una llamada o que ten de una oportunidad”, reclama. “A la vista está que yo me he recuperado totalmente, ya jugué la temporada pasada en el Talavera y ésta en el Sanluqueño”.

"Ni siquiera me dieron la oportunidad de demostrar que podía volver a jugar"

“Fue una pena, porque yo en La Línea estaba muy a gusto, siempre voy a hablar bien de la ciudad y del club, porque la gente me trató de maravilla, pero queda esa cosa de que ni siquiera me dieron la oportunidad de demostrar que yo estaba en condiciones de volver a jugar”, recalca el futbolista sevillano.

“Que quede bien claro que de la Balona y de todo lo que tiene que ver con su gente, con su afición, con los linenses Luis Madrigal siempre va a hablar bien”, insiste.

Con independencias de sus cuitas con los dirigentes albinegros, lo cierto es que su actual equipo, el Atleti, recibe a la Balona después de encajar el pasado domingo su primera derrota de la temporada, que además tuvo como escenario El Palmar. “Habíamos tenido un muy buen comienzo de temporada, no conocíamos la derrota pero… nosotros tuvimos nuestras ocasiones y no acertamos y el Cartagena sí lo hizo en la suya”.

"Después de una derrota tenemos que apretar más; vamos a salir con todo ante la Balona"

“Acabamos con mal sabor de boca, porque mínimo merecimos el empate y es obvio que después de una derrota ahora tenemos que apretar aún más si cabe”, detalla.

“Vamos a salir con todo ante la Balona, pero somos conscientes de que será un partido muy complicado" sostiene Madrigal. "Que lleve diez puntos de doce posibles quiere decir mucho, significa que se ha reforzado bastante bien y todo el mundo cree que tiene posibilidades de acabar entre los cuatro primeros”.

“De todas formas el balance del arranque del Sanluqueño tampoco puede ser malo”, defiende el lateral, que ha disputado todos los minutos de competición hasta el momento.

“El Atleti es un equipo humilde que lo primero que piensa es en la permanencia, aunque claro no renunciamos a nada y si tenemos certificada la salvación ¿por qué no vamos a luchar por otras cosas?”, finaliza.