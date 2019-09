El presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, defiende a capa y espada que la conversión del club en Sociedad Anónima Deportiva “no es un objetivo personal” sino una operación necesaria “para garantizar el futuro” de la entidad.

En una entrevista concedida en exclusiva a Europa Sur, Pandalone recalca que tiene un contrato firmado por su antecesor en el cargo, Alfredo Gallardo, que le garantiza que recuperará el dinero que haya aportado al club y asegura que tras su marcha “sea cuando sea” quiere dejar la Balona en manos de “alguien más potente en el apartado económico” para “que pueda hacer cosas grandes” y para eso “es imprescindible que el club se convierta en SAD”

Ha empezado la cuenta atrás. La Real Balompédica Linense convocará una asamblea extraordinaria a mediados del próximo mes de octubre para someter a la decisión de sus socios (no confundir con abonados) si inicia el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva. El club ofrece la posibilidad a aquellos que deben hasta doce mensualidades de regularizar su situación en un solo pago, al tiempo que sigue abierta la puerta a nuevos socios, siempre y cuando no arrastren deudas del pasado.

“Lo primero que hay que dejar claro es que yo estaba en mi casa, tan tranquilo, y vino a buscarme la Balona porque no podía hacer frente al presupuesto de la temporada, que era de unos 800,000 euros”, recuerda el empresario italiano, que se remonta a una reunión que se celebró en septiembre de 2017, cuando se incorporó a la directiva como vicepresidente. “Vinieron a pedirme ayuda”

“Una parte de ese dinero tenía que haberlo aportado Mateo Martín [en referencia al ex vicepresidente] al que le correspondían unos 200.000 euros pero que no puso nada, así que la deuda que acumula el club conmigo se corresponde al primer año, porque tuve que poner más de lo acordado, ya que había que pagar las nóminas y salvar el club, pero claro, a cambio exigí ser presidente no iba a seguir poniendo alegremente”, detalla.

“Yo tengo un contrato firmado y registrado [por el expresidente Alfredo Gallardo] porque lógicamente a cambio de tanto dinero pedí alguna garantía”, explica. “En ese contrato se dice que antes del 30 de septiembre de 2021 si el club es SAD ese dinero se trasforma en acciones y si no, el club tendrá que devolvérmelo en esa fecha”.

“Que nadie entienda que convertir el club en Sociedad Anónima es una obsesión mía, porque no es verdad”, recalca. “A mí me quedan aún dos años en la presidencia y estoy haciendo mi gestión y si cuando se termina ese periodo la Balona no es SAD no pasa nada, yo me marcho y el que se haga cargo del club tendrá que hacer cuentas conmigo, porque yo he salvado a la Balona”.

“Yo tengo la garantía de que voy a cobrar ese dinero de una forma u otra, pero quiero que sea Sociedad Anónima para garantizar el futuro de la Balona, porque si dentro de dos años me voy ¿quién va a venir a poner dinero a un club sin garantía alguna de que no lo pierde?”, se pregunta. “Si llega alguien con dinero ¿qué le decimos que no, que preferimos estar en Regional?”

"Podía haber recuperado parte de mi inversión con los traspasos, pero invertí en una plantilla más ambiciosa"

“¿Hay alguien de La Línea que quiera meter 300.000 o 400.000 euros para hacer un equipo competitivo?”, se pregunta el máximo responsable del club, que recuerda que el dinero conseguido con los traspasos “se ha invertido en hacer una plantilla más ambiciosa".

“Perfectamente podía haber recuperado una parte de mi inversión, pero no lo he hecho”, resalta. “San Fernando y es muy posible que Sanluqueño van a seguir el mismo camino porque es imposible sobrevivir en Segunda B con el dinero que genera un club ¿Todo el mundo va a estar equivocado?”

“En su día a mí se me pidió que cumpliese y lo he hecho siempre y lo que me da más pena es que escucho algún comentario de que hay gente que prefiere a la Balona en Regional que convertida en Sociedad Anónima, sin darse cuenta de que eso es el antifútbol”, defiende. “¿Cómo se entiende que un aficionado no quiera que su club crezca?”.

“Hay quien dice que los clubes no desaparecen y las SAD sí, parece que no se acuerdan de lo que pasó la temporada pasada con el Ontinyent”, desliza.

"A veces parece que hay gente manejando por detrás con intereses personales"

“A veces parece que hay alguien manejando algo por detrás con intereses personales, ahora que la Balona salió de aquella situación delicada, para estar en Tercera, con un presupuesto de 300.000 cuando el club factura 500.000 o mejor en Regional, gastando solo 60.000”, denuncia Pandalone.

El empresario romano expresa su agradecimiento por las muestras de apoyo que recibió el pasado domingo por parte de los aficionados. “Pandalone no está en la Balona para convertirla en Sociedad Anónima sino porque se ha convertido en una pasión para mí. Que nadie olvide que a mí me llamaron, me pidieron ayuda y yo he cumplido”·