Balona y Estepona entrecruzan sus prisas en el Ciudad de La Línea

Partido de muchas necesidades... en la sexta jornada. Paradójico, extraño, pero realidad pura y dura. Así se presenta el encuentro que este domingo (17:00, en directo adquiriendo el código mediante tarjeta de crédito o Paypal a través de Notikomu en este enlace) enfrentará en el Ciudad de La Línea a Real Balompédica Linense y CD Estepona FS. Dos de los candidatos a pelear por los objetivos más ambiciosos llegan el primero en el puesto de promoción del grupo IV de Segunda Federación después de cosechar la pasada semana su primera derrota y el visitante, en una decepcionante plaza de descenso. En los de casa ocupa plaza en la convocatoria el meta juvenil Alejandro Orozco ante la lesión de Facundo Ackerman. Rodri Gea, que ya debutó ante el Manchego, será titular por primera vez.

Las aficiones de Balona y Estepona (aunque el club tenga ahora una denominación diferente) retoman su añeja rivalidad en medio de un ambiente tenso, preñado de la desilusión que rodea a los dos conjuntos que se verán las caras este domingo en La Línea. La Balona hilvana cuatro jornadas sin ganar, no conoce el triunfo en su nuevo estadio y ha ido despeñándose por la clasificación hasta caer al puesto de promoción. Y lo que es más grave, ha dado pie a que la hinchada muestre abiertamente su desconfianza en un plantel que, de momento, no está respondiendo a las expectativas.

Ficha técnica Real Balompédica: Rodri Gea; Ángel Mancheño, Morcillo, Diego Jiménez, Nani; Fran Carbià, Sergi Monteverde (Dani Santafé), Javi Pérez (Dani Santafé), Santi Jara; Joao Pedro y Chema Moreno. CD Estepona FS: Razak, Fóbi, Lolo Guerrero, Lucas Pérez, Selasi; Manu Viana, Robin Lafarge, Rubén Mesa, Bonaldo, Samu Gomis y Tahiru. Árbitro: Ignacio De Santisteban Adame (Sevilla). Debuta esta temporada en Segunda Federación. No ha dirigido nunca un encuentro a la Balona. Hora: 17:00 (Sexta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación. En directo, adquiriendo el acceso, por seis euros, a través de Notikomu). Estadio: Ciudad de La Línea Antecedentes: Ésta será la primera vez que el CD Estepona Fútbol Senior, fundado en 2014, visite a la Real Balompédica. Si lo hicieron el primer CD Estepona, Estepona CF y UD Estepona, la última vez, hace ya casi tres décadas.

Los linenses han atendido a una de las muchas quejas de sus incondicionales -y de los medios que siguen de cerca la actualidad de los albinegros- y por primera esta semana han informado del estado de sus lesionados. Eso sí, con cuentagotas. De la nota de prensa (y de la presencia de un meta juvenil entre los citados) se deduce que Facundo Ackerman, que tuvo que ser relevado hace una semana, no está en condiciones de afrontar el encuentro.

Dos de los todavía inéditos Javi Fernández y el tarifeño Pepe Greciano “evolucionan favorablemente” de las dolencias que le han tenido apartados de los terrenos de juego. No se desvela si estarán o no en condiciones de afrontar este duelo. Como tampoco se sabe si Aridane Santana, que tuvo que ser relevado ante el Manchego después de haber saltado al césped tras el descanso, está en condiciones de jugar.

La única pista, por llamarla de alguna manera, es que solo un canterano, el meta linense Alejando Orozco, ha sido llamado por Baldomero Hermoso Mere para esta contienda. Que no es ni mucho menos una final. Pero que tiene regusto a que el resultado puede provocar que pasen cosas.

Con esa información es difícil predecir un once. Aunque la lógica indica que el míster volverá a jugar con un solo nueve. A partir de ahí como se deduce que Santi Jara ya está recuperado, lo lógico es que -si realmente es así- ocupe plaza en el once en detrimento de Víctor Olmo y que Nani vuelva al lateral zurdo. E incluso que Dani Santafé entre por fin en la formación. Y por rizar el rizo, cabría la remota posibilidad (remota) de que contase con Javi Pérez y utilizase la defensa con tres centrales que tanto ensayó en pretemporada. Pero dadas las circunstancias todo lo expuesto no deja de ser una teoría barroca.

Mere, que es consciente de que su equipo debe mejorar, exige que ofrezca "su mejor versión" ante un rival que "tiene una plantilla completa, con jugadores de calidad y con mucha necesidad".

"Estamos en una necesidad parecida, queremos ganar nuestro primer partido en casa y hemos trabajado bien esta semana para corregir cosas y donde tenemos que recuperar la mejor versión ofensiva", comenta el preparador.

"Es un partido atractivo y queremos darle una alegría a la gente, tenemos que manejar lo que está en nuestro poder que es entrenar bien durante cada día y buscar la mejora, tenemos que dar un paso al frente en determinación y saber jugar los partidos", asume.