Dani Santafé aterriza en la Balona del Asteras Tripolis de Grecia

Nuevo refuerzo y más músculo para el centro del campo. La Real Balompédica Linense ha cerrado este martes la incorporación de Dani Santafé, centrocampista navarro de 26 años forjado en la cantera de Osasuna, que procede del Asteras Tripolis (Primera división de Grecia), con el que disputó las dos últimas temporadas.

Daniel Santafé Mena (Valtierra, 1997) ha firmado una temporada con opción a otra por la Balona. El centrocampista regresa a España tras un periplo de dos años en Grecia. El navarro se aventuró a salir al extranjero tras una larga crianza en Tajonar. Santafé se enroló en el Asteras Tripolis, club de la ciudad de Trípoli, en la región de Arcadia (Peloponeso).

Santafé se convierte en la décimo cuarta incorporación del conjunto albinegro que comanda Baldomero Hermoso Mere, que el próximo domingo debutará en el campo de La Unión de Murcia su andadura en el grupo IV de Segunda Federación.

Dani Santafé es un jugador navarro producto de la cantera de Osasuna, con cuyo filial jugó cuatro temporadas en la desaparecida Segunda B. El centrocampista empezó en las categorías inferiores del Aluvión y llegó a Osasuna en su primer año de juvenil. Tras ocho años en Tajonar, Santifé puso fin a su dilatada trayectoria en el filial osasunista.

Santafé ha disfrutado las dos últimas campañas en el Asteras Tripolis de la Superliga griega con la disputa de 27 partidos en total.

"La Real Balompédica Linense quiere darle la bienvenida y le desea mucho éxito en su nueva etapa como jugador balono", ha transmitido su nuevo equipo.

En una entrevista con el Diario de Navarra, Santafé relata el inicio de su experiencia en Grecia. “Ni me lo pensé, era una oferta muy buena. Yo quería estar en un equipo competitivo pero no me esperaba un Primera División. Hay mucho nivel y ritmo”.

Sobre su pasado en Osasuna, solo tiene buenos recuerdos: “Llegué siendo un pipiolo con 17 años y poco a poco con Endika llegamos a ser los capitanes. Estoy orgulloso de haber sido imagen para algunos jugadores que salen de ahí”.