La Balona baja al puesto de promoción antes de recibir al Estepona

La derrota sufrida en el Municipal de Miguelturra a manos del CD Manchego Ciudad Real (2-1), la primera de la Real Balompédica Linense en la presente temporada, sumada a los empates cosechadas en las tres jornadas precedentes han propiciado que el equipo de La Línea, que en principio está llamado a pelear por objetivos muy ambiciosos, ocupe puesto de promoción de permanencia en el grupo IV de la Segunda Federación.

Se da la circunstancia además de que en el último encuentro de la quinta jornada que afectaba directamente a la clasificación de la Balona, el Marbella-Orihuela, el conjunto murciano llegó a disfrutar hasta el minuto 75 de dos goles de ventaja (0-2). En esos momentos, la Balompédica estaba directamente en zona de descenso, pero dos goles de los costasoleños igualaron el tanteador (2-2) y propiciaron que los albinegros subiesen una plaza.

El reglamento de esta competición refleja que “descenderán los cinco últimos de cada grupo (del 14º al 18º)”, y añade: “Los cuatro peores decimoterceros disputarán una eliminatoria en sede neutral de la que saldrán dos equipos que también descenderán a la Tercera RFEF”. Es decir, uno de los cinco decimoterceros se evita ese trago final.

Lo cierto es que esta clasificación, que a estas alturas de competición como es obvio tiene mucho de simbólica, no hace sino reflejar el malestar que se palpa a través de las redes sociales en el entorno del equipo de La Línea. Puede que hasta un poco exagerado, pero no hay que olvidar que se trata de un recién descendido, que partía como favorito y que hasta el momento solo ha conseguido un triunfo, en la primera jornada sobre La Unión a domicilio (0-1). La opinión de que la plantilla no está bien confeccionada se antoja mayoritaria.

La demostración de que la clasificación a estas alturas es una cuestión casi accidental es que a pesar de estar en la decimotercera plaza, los linenses, con seis puntos, están a solo dos de los puestos de play-off, que ocupa el Águilas tras su empate con el Mar Menor (0-0).

Los albinegros recibirán el próximo domingo (17:00) a un CD Estepona FC que está en una situación aún más delicada (solo tiene tres puntos) pese a que fue uno de los que durante el verano llevó a cabo fichajes más llamativos y realizó un desembolso mayor.

Es muy pronto para hablar de un partido dramático. Pero todo lo que no sea ganar va a provocar una reacción de una hinchada que lleva muchos meses entre la pasada temporada y ésta sin vivir satisfacciones.

Para ese duelo es una incógnita con qué jugadores podrá contar el entrenador, Baldomero Hermoso Mere, ya que al menos dos de sus discípulos (el meta Facundo Ackerman y el centrodelantero Aridane Santana) tuvieron que abandonar el último encuentro por problemas físicos. Y los iinenses ya viajeron a La Mancha con tres lesionados: Javi Fernández, Miguel Cera y Santi Jara.