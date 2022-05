Balona: ahora o nunca

No va más. La Real Balompédica se juega este sábado (18:30, en directo por Footters), en la última jornada, su permanencia en esa Primera RFEF a la que tanto le costó llegar y en la que tanto le está costando mantenerse. Los albinegros reciben al ya ascendido Andorra. El triunfo les garantiza la salvación. El empate y la derrota le dejan a merced de los marcadores de Sevilla Atlético y Cornellà. Las matemáticas conceden un 88,8% de opciones de seguir en la tercera categoría del escalafón nacional al equipo de La Línea, que reclama la ayuda no ya de sus incondicionales, sino de todos los vecinos del municipio para alcanzar el objetivo.

El azar quiso que el Municipal iniciase este viernes su esperadísimo proceso de demolición. Como un buen presagio de que esta Balona ya puede empezar a mirar al futuro. Todo está listo para que un equipo que ha vivido subido a una montaña rusa durante toda la temporada, selle una agónica salvación que supondrá el inicio de una nueva etapa, ya convertida en Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Masllorens, Chironi; Koroma, Coulibaly, Leandro Martínez y Gerard Oliva. FC Andorra: Josele, Eudald Verges, Roger Riera, Diego Gonzalez, Dani Morer; Sergio Molina, Riverola, Iván Gil, David Martín; Zourdine y Manu Nieto Árbitro: Luis Bastard Servera (Palma de Mallorca). Solo arbitró a la Balona una vez, la temporada pasada: un error suyo al anular un gol legal impidió a los de casa derrotar al San Fernando (0-0). Hora: 18:30 (Jornada 38ª en el grupo II de Primera RFEF. En directo por Footters y Fuchs Sport). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: La de este sábado es la primera visita del FC Andorra a la Real Balompédica Linense.

En caso de ganar, la Balompédica no precisará hacer más cuentas, ya que tendrá la salvación garantizada. Si los linenses empatan, evitarán irse a Segunda RFEF siempre que el Cornellá no gane en Castellón (vale el empate) o que el Sevilla Atlético pierda en casa ante el Linares. Si la Balona pierde ante el Andorra y se queda con 47 puntos, se salvará si el Cornellá no gana (vale el empate) o el Sevilla Atlético pierde, ya que los catalanes finalizarían la competición con 45 o 46 puntos y los sevillanos se quedarían con 46.

A pesar de que el San Fernando también puede descender -ya que el Comité desestimó su cuanto menos pintoresca reclamación contra el Costa Brava- el resultado del duelo entre el equipo isleño y el Atlético Baleares cuyo banquillo vuelve a ocupar el exbalono Jordi Roger es intrascendente para los intereses de los balonos.

Como corresponde a un partido de esta trascendencia, no falta ningún ingrediente. En los prolegómenos, después de que la plantilla sea recibida a las 17:00 a las puertas del estadio, los de casa harán el pasillo a su rival, que campeonó la pasada semana, y rendirán homenaje a dos de sus defensas ilustres de comienzos de los setenta: el linense José Gordillo [Mauri] y el algabeño Manolo Cruz.

Entre esos aderezos de las horas previas, la afición de los de casa anda algo más que escamada con la designación del colegiado Luis Barstad, que el curso pasado le jugó una mala pasada a su equipo precisamente en el Municipal. Y es que con el telón de fondo del forcejeo entre la Federación y la Asociación de Clubes a la que pertenece la Balompédica todo parece levantar sospechas.

Como es norma cuando su equipo juega en casa, Alberto Monteagudo ha citado a todos los integrantes de la plantilla. Está descartado el meta Mateusz Kania, a vueltas con su lesión de rodilla. Tanto los tres jugadores que no viajaron a Villarreal (Dorrio, Samanes y Antoñito) como Alhassan Koroma, que tuvo que ser relevado, han forzado durante la semana para tratar de estar en esta última batalla. Hasta este mismo sábado no desvelará el preparador si puede echar mano de alguno de ellos o si tienes que ver el encuentro desde la grada.

En cuando al once, todo indica que el míster, como ya hizo la pasada semana, repetirá la alineación que ha reconducido la situación de su equipo tras el batacazo en Tarragona. En caso de que Koroma no pudiese finalmente alinearse, la solución que se antoja más lógica es que Leuko ocupase el lateral derecho y Loren adelantase su posición en esa misma banda.