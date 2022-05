El ascendido Andorra, más pendiente del título de Primera RFEF que del partido en La Línea

El FC Andorra visita este sábado (18:30) a la Real Balompédica justo una semana después de proclamarse campeón del grupo II de la Primera RFEF y certificar el ascenso a Segunda. Los del Principado han desplazado a toda su plantilla, aunque el central Adriá Vilanova, con problemas en un tobillo, está descartado de antemano. Los medios andorranos apuestan por un once con muchas ausencias, ya que el equipo se ha fijado como objetivo alcanzar el próximo fin de semana el título de campeón de la categoría y lo previsible es que el míster, Éder Sarabia, proteja a alguno de sus futbolistas para la final con el Rácing de Santander.

El FC Andorra es, sin duda, uno de los equipos de la semana en España. No hace aún siete días que festejó -en parte gracias al empate de la Balona en Villarreal- su ascenso a Segunda división tras 80 años de historia. Una gesta porque en diciembre de 2018 jugaba en Primera Catalana. Fue entonces cuando el internacional del FC Barcelona Gerard Piqué y su empresa Kosmos junto al grupo Clayton, decidieron comprar el club. Tres años y medio más tarde, el Andorra ha ascendido cuatro peldaños: Primera Catalana, Tercera División, Primera RFEF y Liga Smartbank, no sin antes adquirir una plaza en la ya extinta Segunda B al asumir los 300.000 euros de deuda a los que no podía hacer frente el Reus.

Después de la lógica celebración tras la victoria ante el UCAM (con activa participación de Piqué) tampoco es que se hayan sucedido los festejos. Casi se diría que hay más preocupación por saber cómo va a solventar la falta de un campo de césped natural que por conmemorar el desembarco en el fútbol profesional.

El conjunto tricolor afrontó este viernes un casi tortuoso viaje de nueve horas que le llevó a Castellar, donde pernoctará, aunque la plantilla ha aprovechado parte de la tarde para desplazarse a Algeciras y llevar a cabo en el Nuevo Mirador el habitual entrenamiento de activación. El técnico desplazó a toda la plantilla, aunque Adriá Vilanova es baja.

El rival de la Balona, que en su Estadio Nacional se ha mostrado intratable (sólo ha perdido dos veces), fuera de casa presenta un buen balance pero mucho menos llamativo (seis triunfos y otros tantos empates y derrotas).

Los medios locales dan por hecha casi una revolución en el once, aunque advierten que el técnico no suele dar facilidades para acertar la alineación. “No van a jugar los más habituales o al menos eso creemos. Nico Ratti no va a estar en portería. Martí Vilà y Álex Pastor tampoco en defensa, así como Aguado y Bover en el centro del campo. Carlitos y Marc Fernández [el máximo goleador, con 12 dianas no estarán delante. Es posible que alguno juegue, pero no como titular”, se podía escuchar en la emisión de la Radio Nacional andorrana.

“Evidentemente después de lo conseguido, de quitarnos de encima toda la presión y de la semana que hemos vivido de celebraciones... es normal que haya bajado un poquito la tensión a nivel de entrenamientos, pero ya venimos enchufándonos otra vez y como somos profesionales y hay equipos, terceros implicados, que se la están jugando, nosotros tenemos que ir a tope”, comenta Éder Sarabia.

“El encuentro en La Línea nos viene muy bien para preparar la final con el Racing [de Santander] y aunque es cierto que puede haber algún cambio y tener minutos gente que ha jugado un poquito menos últimamente, pero ya hemos dicho muchas veces que esos jugadores están preparados”, añade. “Esperemos que sea un buen partido, competido y que nos sirva para esa final”.