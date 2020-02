Los propietarios del Escalinata piden al TSJA el cierre inmediato del parking

En el escrito presentado hace unos días y al que ha tenido acceso Europa Sur, los propietarios apuntan a la sala que el Ayuntamiento de Algeciras no ha ejecutado ninguna actuación para el cierre del parking pese haber sido declarado ilegal hace más de 15 años. Pero además, “el concesionario no abona al Ayuntamiento el canon de la concesión del dominio público que disfruta para su lucro con el edificio de aparcamientos”, sin que tampoco el Consistorio haya obligado a la concesionaria a interrumpir la actividad por ese impago.

Reclaman la inclusión de su deuda en el presupuesto municipal

El Ayuntamiento de Algeciras alcanzó un acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata de Murillo para el pago de una indemnización (por dictamen judicial) por los gastos generados a causa de la obligación de desalojar el bloque. Le abonaría 1,3 millones de euros y después tendría que reclamar su parte a Nautagest, condenada de forma solidaria. El convenio recibió el aval del juzgado de lo Contencioso, pero este hizo una advertencia: si transcurrían más de 8 meses sin que se hubieran realizado los pagos y lo pedían los propietarios, se incrementaría en 2 puntos el interés legal del dinero desde la fecha de notificación de este auto” (30 de mayo).

Ese dinero aún no se ha abonado. Pero además, denuncian los propietarios, ese pago no aparece por ninguna parte en los presupuestos municipales. La comunidad ha presentado reclamaciones a las cuentas al considerar que debería haberse incluido una partida por ese montante ya que, aunque el Ayuntamiento confía en que le sea concedido un fondo de ordenación para pagar esa sentencia, debería tener en previsión una cantidad para el caso de que no lo consiga. Además, remarca en su escrito, se comprometió a introducir la partida en los presupuestos y no lo hizo ni en 2019 ni ahora en 2020. “El Ayuntamiento ha de comenzar inmediatamente con el pago de la deuda”, exigen los vecinos.

También alegan que no hay partida para el derribo del parking, que se contabilizan ingresos por el canon y que no se prevén como ingreso las cantidades a reclamar a Nautagest. Sobre el derribo, la concejal de Hacienda, María Solanes, explicó en el pasado pleno que aún no conoce el coste que tendrá, a la espera de la redacción del proyecto del mismo.