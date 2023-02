La carta de despedida del director de la cárcel de Algeciras: "Lloré en mi despacho..."

"Gracias por las muestras de cariño que me habéis dado, en 42 años nunca había visto nada parecido al recibimiento que me disteis el lunes. Me cogió tan de improvisó que no reaccioné. Luego lloré algo en mi despacho, cuando fui consciente del acto tan bonito". Esta es una de las frases que Francisco Márquez Salaverri utiliza para describir la emotiva despedida que le brindaron los trabajadores del Centro Penitenciario de Botafuegos cuando se enteraron de que se veía obligado a dejar el cargo.

Márquez Salaverri dejará el próximo 28 de febrero su puesto como director de la cárcel, después de 16 años, para incorporarse al Centro de Inserción Social Manuel Montesinos Molina, ambos en Algeciras.

Este sábado ha remitido una carta a los trabajadores en la que se lee: "Me voy sin ningún resentimiento a la institución que para mí es lo más importante. Las personas pasamos pero Instituciones Penitenciarias siempre permanecerá. Sentiros siempre orgullosos de ser funcionarios de prisiones. Aunque mucha gente no reconozca la labor tan importante que hacemos. Por eso hay que empezar, sino empezáis vosotros, de nada servirá. Siempre he luchado por dignificar vuestro trabajo y lo seguiré haciendo. Me marcho al CIS, allí me tenéis para lo que necesitéis".

"Para mí ha sido un honor dirigir a los trabajadores y trabajadoras durante tanto tiempo. Siempre habéis demostrado vuestra profesionalidad y vuestra dedicación al servicio", escribe el director, que confirma que el día 1 de marzo se incorpora como director Andrés Enríquez Narváez. "Desde mi punto de visto un gran profesional que estoy de que lo hará bien".