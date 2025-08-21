El PSOE exige un plan urgente de desbroces en Algeciras ante el riesgo de incendios

El PSOE de Algeciras ha exigido al alcalde José Ignacio Landaluce que establezca de forma urgente un plan de desbroces para minimizar el elevado riesgo de incendios que existe en numerosas zonas de la ciudad. Los socialistas alertan de la acumulación descontrolada de maleza, matojos secos y basuras, especialmente durante este caluroso mes de agosto, lo que ha generado malestar y preocupación entre los vecinos.

Fran Fernández, secretario de organización del PSOE algecireño y viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, ha manifestado que "no puede ser que se normalice que día sí y día también haya fuegos y conatos de incendios en distintas zonas de nuestra ciudad, en calles, parques y solares abandonados".

El dirigente socialista advierte que, aunque los incendios registrados hasta ahora se han podido controlar a tiempo, "tanto va el cántaro a la fuente que un día se rompe, y como esto siga así cualquier día podríamos tener que lamentar una desgracia".

Falta de prevención municipal

El PSOE algecireño ha recordado las recomendaciones de los bomberos, que insisten en que "la mejor forma de luchar contra los incendios es la prevención". Sin embargo, desde la formación socialista advierten que a nivel municipal "esa prevención no se está haciendo".

Según denuncian, los desbroces se realizan "tarde y mal, a golpe de denuncia en los medios o en las redes sociales, y a trozos, sin previsión y sin una planificación en condiciones". Esta situación genera especial peligro "en las barriadas y zonas de la ciudad más abandonadas por el gobierno local de Landaluce".

La Ejecutiva local del PSOE y el Grupo Municipal Socialista han compartido la indignación y preocupación de numerosos vecinos, que no solo les trasladan directamente sus quejas, sino que también las difunden a través de redes sociales con fotografías y vídeos que muestran el estado de deterioro.

Zonas especialmente afectadas

Entre las áreas más problemáticas se encuentran calles con aceras invadidas por la vegetación y parques "que parecen junglas", como el del río Pícaro o el de Cortijo Vides. Paralelamente, se suceden los conatos de incendio en zonas como El Rinconcillo, el Acebuchal, Los Toreros, la Cañada de los Tomates, el Cobre y Pescadores.

Moción aprobada sin ejecutar

El PSOE defiende que ya mostró su preocupación por este asunto en anteriores ocasiones. El pasado 30 de mayo elevaron al pleno del Ayuntamiento de Algeciras una moción que fue aprobada por unanimidad de toda la Corporación, reclamando actuaciones en materia de limpieza y desbroces preventivos de cara a la temporada de verano que llegaran a todas las zonas de la ciudad.

"Como tantas otras propuestas socialistas que se aprueban en el salón de plenos desde que Landaluce es alcalde, dicha moción acabó guardada en un cajón", lamentan desde el PSOE.

Críticas al gobierno local

Fran Fernández ha anticipado que "una vez más, como suele ocurrir, nos insultarán y dirán que toda la culpa es del PSOE, pero la gente no es tonta". El dirigente socialista recuerda que el actual equipo de gobierno lleva "14 años gobernando" y asegura que "Algeciras nunca había estado como está ahora: tan sucia, tan llena de baches, aceras rotas y matojos, y tan abandonada".

Frente a los posibles ataques, Fernández ha dejado claro que "los socialistas seguiremos realizando propuestas, haciéndonos eco de las preocupaciones de nuestros vecinos y fiscalizando la nefasta gestión del equipo de gobierno, también en esta materia".

Apoyo al Plan Infoca

Desde el PSOE de Algeciras han reiterado "todo su agradecimiento" al personal del Plan Infoca por su trabajo en distintos puntos de la provincia, así como "todo su apoyo y respaldo en sus justas reivindicaciones".

En este sentido, los socialistas lamentan que el alcalde de Algeciras, "tan entretenido con sus fotos, su propaganda y buscando cada día una excusa para atacar al Gobierno de España", no haya tenido tiempo "de mostrar su apoyo a los bomberos del Infoca, ni de exigir al presidente de la Junta, Moreno Bonilla, que les permita ejercer su importante labor en condiciones dignas y de seguridad".