Tercer incendio en un edificio abandonado de Algeciras en apenas tres meses

Un incendio declarado en la mañana de este jueves 21 de agosto ha calcinado parte de un edificio abandonado en la calle Hernando de Soto de Algeciras, justo detrás del campo de fútbol El Cano. El fuego se encontraba en pleno desarrollo cuando llegaron los bomberos, que trabajaron durante más de dos horas para sofocar las llamas.

Los primeros avisos al 112 se recibieron en torno a las 7:50, lo que movilizó de inmediato a efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, así como a agentes de la Policía Nacional, Policía Local y personal sanitario.

El incendio afectó por completo a cuatro estancias del inmueble y a la parte trasera, donde se había acumulado una gran cantidad de basura y escombros. Esta circunstancia habría favorecido la rápida propagación del fuego, según relataron testigos presenciales, que también apuntaron a la posible presencia de ocupas en el interior desde hace años, extremo que no ha sido confirmado por las autoridades.

En la actuación intervinieron seis efectivos de bomberos con el apoyo de tres vehículos: una autobomba urbana ligera (P-52), una autobomba urbana pesada (U-38) y una nodriza (N-16). Para sofocar las llamas fue necesario emplear unos 12.000 litros de agua.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron daños personales.

Se trata, sin embargo, del tercer incendio registrado en apenas tres meses en edificios abandonados de la misma zona, entre las barriadas de La Piñera y Pescadores. El pasado 17 de junio, el fuego arrasó parte del Patio de Soto, una emblemática casa patio de 1920 incluida en el catálogo municipal de bienes protegidos. En aquel suceso fue necesario desalojar a diez personas que residían de manera ilegal en el inmueble, cuyo estado de abandono ha provocado ya otros incidentes en los últimos años.

Poco antes, el 14 de mayo, otro incendio en la avenida Gesto por la Paz obligó a una amplia movilización de emergencias al producirse junto a una gasolinera. En esa ocasión, un bombero resultó afectado durante la intervención. El fuego se originó en el interior de un edificio desocupado donde ardía basura acumulada, y desató además un enfrentamiento político en el Ayuntamiento sobre la proliferación de asentamientos irregulares en la zona.

Arde un edificio abandonado junto a una gasolinera en la avenida Gesto por la Paz de Algeciras. / Erasmo Fenoy

El deterioro del casco urbano en el sur de Algeciras ha convertido a estos edificios abandonados en puntos de riesgo, tanto por su inseguridad estructural como por la acumulación de basuras y la falta de control. Los vecinos denuncian desde hace tiempo una situación “insostenible” que, con el nuevo incendio de este jueves, vuelve a quedar en evidencia.