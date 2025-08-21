Facua Cádiz reclama una solución para los "atascos continuos" entre Algeciras y San Roque

Facua Cádiz ha reclamado a las administraciones una solución para los "continuos atascos" que se producen en la autovía del Mediterráneo (A-7), principalmente en el tramo comprendido entre los municipios de Algeciras y San Roque. La asociación denuncia que "es habitual que debido a estas retenciones, se tarde más de una hora en recorrer el trayecto entre ambos municipios a pesar de que los separan apenas 10 kilómetros de distancia".

"Además, las congestiones de tráfico se agravan notablemente cuando se produce un accidente o cualquier otra incidencia que impida la normal circulación de vehículos, además de otros atascos en la zona norte de Algeciras o el puente de Guadarranque", han detallado. La situación se debe, entre otros factores, "a la falta en esta comarca de alternativas a la utilización del vehículo privado, dada la inexistencia de red ferroviaria y las carencias que padece el transporte público por carretera", han proseguido.

Ante esta situación, Facua Cádiz demanda una "respuesta urgente, adecuada y consensuada" entre todas las administraciones competentes. Por ello, la asociación va a dirigirse a la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para plantearle esta situación y reclamar su intervención. "La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras señala en su artículo 21 que el ministerio llevará a cabo periódicamente inspecciones de seguridad viaria en la Red de Carreteras del Estado con objeto de identificar elementos susceptibles de mejora por motivos de seguridad", han recordado.

Peticiones a la Mancomunidad

Asimismo, remitirá un escrito a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a la que, además, va a solicitar que le informe de las actuaciones que este organismo haya efectuado ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en relación con esta problemática.

Facua Cádiz recuerda que en los fines que los estatutos de la Mancomunidad, en vigor desde el año 2014, atribuyen a este organismo la incidencia y participación "en la planificación, proyección, construcción, instalación, mejora y mantenimiento de las vías, redes y sistemas de comunicaciones y transportes que sean competencia de otras Administraciones, para la obtención en esta zona de un adecuado nivel de prestación en dichos servicios que permita solucionar los actuales problemas de aislamiento de la comarca".