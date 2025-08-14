Un desayuno marroquí junto al mar que conquista a los algecireños en Getares

En pleno paseo marítimo de Getares, en Algeciras, con el sonido de las olas como banda sonora y el azul del Estrecho frente a la mesa, la heladería Venezia ofrece una experiencia que poco tiene que ver con su nombre. Este año no sirven helados, pero eso no ha impedido que se conviertan en un punto de referencia para quienes buscan un desayuno diferente.

La carta incluye opciones clásicas como molletes, pero el auténtico reclamo es su desayuno marroquí. Servido con pan marroquí crujiente o en crepe, este plato completo no escatima en sabor ni en tamaño: huevo, queso, mortadela y aceitunas, todo en una combinación que sacia incluso a los más hambrientos. Para quienes prefieren un toque dulce, sus dulces marroquíes es una tentación difícil de resistir.

El té moruno, disponible en varios tamaños, es la bebida estrella. Perfuma la mesa con su aroma a hierbabuena y acompaña perfectamente tanto los desayunos salados como los dulces.

La experiencia se completa con su atención al cliente. "Mi sitio favorito para beberme un té y disfrutar de unas maravillosas vistas. El trato del personal es maravilloso, todos son muy amables, pero la chica que siempre está dentro es un amor de persona. Seguiré yendo mucho", comenta una clienta en Google.

Otro cliente lo resume así: "Esta cafetería es un 10 de 10. Sus desayunos son auténticas delicias. Como veis en la foto, las raciones son grandes y bien despachadas. El té moruno es una auténtica pasada. Desayunar frente al mar es una maravilla y esta cafetería cuenta con este plus. Sin duda alguna, esta cafetería se merece un monumento".

En un rincón de Algeciras donde el mar y la brisa lo envuelven todo, la heladería Venezia demuestra que, incluso sin helados, se puede conquistar a base de sabor, hospitalidad y vistas a quedarse un rato más.