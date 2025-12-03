Llega la XI Carrera Solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras: fechas, inscripciones, recorrido y premios al mejor disfraz

La avenida Capitán Ontañón y el parque María Cristina se convertirán en el epicentro, un año más, de la Carrera Solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras, una cita deportiva, benéfica y festiva que vivirá su undécima edición el próximo domingo 21 de diciembre. La tradicional jornada contará con una carrera urbana para adultos a partir de las 11:00 horas y con varias pruebas para las categorías menores dentro del parque. Como en cada edición, se entregarán premios al mejor disfraz individual y al mejor grupo, fomentando así el ambiente festivo de la prueba.

Esta carrera colabora con el Banco de Alimentos, por lo que los participantes tienen que acudir a retirar su dorsal provistos de un kilo de alimentos no perecederos, destinado a familias necesitadas. Además, la asociación Apropadis 2.0 será la encargada de ofrecer el servicio de guardarropa durante la prueba.

La carrera absoluta discurrirá por un recorrido urbano de 5,6 kilómetros con salida a partir de las 11:00 y llegada en la avenida Capitán Ontañón. Las pruebas de categorías menores se desarrollarán en un circuito cerrado con distancias de 710 metros y 1.200 metros.

Las inscripciones se pueden realizar de forma telemática a través de la página web www.algeciras.es en el área de deportes o a través de la plataforma dorsal chip hasta el jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas o hasta agotar dorsales, al módico precio de 10 euros (absoluta) y 5 euros (niños). La retirada de dorsales y chip tendrá lugar en el estadio Enrique Talavera el sábado 20 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como el domingo 21, en la zona de salida, entre las 9:00 y las 10:00 horas.

El recorrido de la carrera absoluta parte de la avenida Capitán Ontañón, continúa por calle Fuerte Santiago, avenida Virgen del Carmen, rotonda del Hotel Reina Cristina (estatua Emilio Santacana), regresa por la avenida hasta el Monumento a Paco de Lucía, sigue por el carril bici hacia la entrada central del Puerto de Algeciras, la ribera del Lago Marítimo, rotonda Ave María, nuevamente la avenida Virgen del Carmen, el paso de peatones previo a la Fuente del Milenio, y vuelve hacia calle Príncipes de España, plaza de la Constitución, avenida Fuerzas Armadas y Blas Infante para finalizar en la avenida Capitán Ontañón, donde se sitúa la meta.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, ha presentado la XII Carrera Solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras, una cita que está organizada por el Club Atletismo Bahía de Algeciras y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. En la presentación también estuvieron presentes José Ramón Márquez, presidente del Club Atletismo Bahía de Algeciras, Marusa Arias de Molina, en representación de la UCA, Juan Carlos Herrera, vicepresidente del Banco de Alimentos y José Manuel Corrales, presidente de Apropadis.

El edil agradece la implicación de todas las delegaciones municipales, especialmente la Delegación de Deportes, así como la labor de Seguridad Ciudadana, Policía Local, Protección Civil y los servicios colaboradores que hacen posible el correcto desarrollo de esta cita deportiva, festiva y solidaria.