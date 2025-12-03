Concurso de escaparates navideños en Los Barrios: así puedes participar y ganar premios esta Navidad

Los Barrios volverá a premiar este año los mejores escaparates navideños. La iniciativa del Ayuntamiento barreño está pensada para dar un empujón al pequeño y mediano comercio y llenar el municipio de ambiente festivo. Los tres primeros clasificados recibirán un regalo de Navidad y un diploma acreditativo.

En este concurso pueden participar todos los pequeños y medianos comercios de Los Barrios que cumplan varios requisitos: estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas dentro de los epígrafes de comercio menor, contar con un establecimiento abierto al público dentro del término municipal y disponer de la Licencia Municipal de Actividad —o, al menos, un justificante de que está en trámite—. Por supuesto, deberán tener su escaparate decorado con motivos navideños. Y, si el local no dispone de escaparate exterior, podrá decorar uno interior para participar.

También se incluyen los negocios que ofrecen servicios —bares, restaurantes, cafeterías, asesorías y similares—, que podrán adornar el interior de su establecimiento con motivos navideños para entrar en concurso. Una vez cerrada la inscripción, se publicará una lista con todos los participantes.

En cuanto al tema, las bases lo dejan claro: la decoración debe girar en torno a la Navidad y reflejar el ambiente propio de estas fechas, siempre combinada con los productos del establecimiento. A la hora de valorar los escaparates, el jurado tendrá en cuenta la creatividad, la iluminación, la composición, la colocación de los artículos, el respeto por los valores estéticos del escaparate y el uso de materiales reciclados.

Los comerciantes que deseen participar pueden inscribirse hasta el 12 de diciembre en la Delegación Municipal de Feria y Fiestas, en la calle Soledad, en horario de 9:00 a 14:00. También pueden hacerlo escribiendo al correo delegaciondefestejos@ayto-losbarrios.es o llamando al 956 582 516.

El jurado estará formado por profesionales interioristas, diseñadores o técnicos de comercio, que visitarán los escaparates inscritos entre el 15 y el 19 de diciembre. Su fallo será inapelable y se dará a conocer una vez concluida la deliberación.