Concurso de fachadas navideñas en Los Barrios: así puedes participar y ganar premios esta Navidad

Los Barrios volverá a premiar este año las mejores fachadas navideñas. En este certamen pueden participar todos los propietarios o arrendatarios de viviendas del término municipal barreño, y el tema, como no podía ser de otra forma, estará centrado en el ambiente típico de las fiestas navideñas. Te damos todas las claves para participar:

Según recogen las bases, a la hora de elegir a los ganadores se tendrán en cuenta aspectos como la creatividad, la iluminación, la composición, la elaboración, el uso de materiales reciclados y la armonía del conjunto. Los participantes podrán dar vida a sus decoraciones siempre que se adapten a la fachada, balcón o ventana y no generen molestias ni perjuicios al vecindario.

Las decoraciones deben colocarse en la parte principal de la vivienda; no se admitirán propuestas en patios interiores ni en casas que no tengan visibilidad desde la calle. Los elementos decorativos deberán permanecer expuestos, como mínimo, desde el 12 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa deberán inscribirse antes del 12 de diciembre en las oficinas de la Delegación Municipal de Feria y Fiestas, situadas en el edificio de la Casa de la Juventud, en la Calle Soledad, en horario de 9:00 a 14:00.

También es posible formalizar la inscripción escribiendo al correo delegaciondefestejos@ayto-losbarrios.es o llamando al teléfono 956 582 516.

El jurado, formado por profesionales de la decoración, visitará y evaluará las fachadas entre el 15 y el 19 de diciembre.

Los tres primeros clasificados recibirán como premio un regalo de Navidad y un diploma acreditativo.

Además, el Ayuntamiento podrá hacer fotografías de las mejores fachadas —incluidas las que no resulten ganadoras— para utilizarlas como reclamo en futuras ediciones del concurso.