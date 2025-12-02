Starbucks llega finalmente a Gibraltar: 22 empleos y una apertura solidaria en Main Street

Apertura de un 'Starbucks' en los números 190-192 de Main Street, justo frente a la Catedral de Santa María la Coronada.

Después de una larga espera, Gibraltar ya tiene su propio Starbucks. La icónica marca de café ha abierto este martes las puertas de su primer establecimiento en la colonia, ubicado estratégicamente en el número 190-192 de Main Street, la arteria comercial que late en el corazón de la ciudad.

La inauguración no ha sido una más. Starbucks ha marcado su llegada al Peñón con un doble compromiso: generar empleo local y devolver parte de su éxito a la comunidad. Para ello, la compañía ha contratado a 22 baristas especializados que serán los encargados de preparar desde los clásicos lattes hasta las últimas novedades de la carta.

Con 90 metros cuadrados y 23 asientos, el nuevo espacio se presenta como un refugio acogedor en una de las calles más transitadas de Gibraltar, donde turistas y residentes confluyen para disfrutar de la oferta comercial y de ocio del territorio. Desde hoy, el aroma a café recién hecho se suma al paisaje urbano de Main Street.

"Estamos muy ilusionados con la apertura de nuestro primer local en Gibraltar. Una inauguración que esperábamos desde hace mucho tiempo. Queremos que este espacio se convierta en un verdadero punto de encuentro y unión, un lugar donde compartir momentos especiales con los tuyos mientras disfrutas de una excelente taza de café", ha declarado Catalina Carnicero, Brand Manager de Starbucks Iberia.

Esta nueva tienda, que opera en colaboración con el socio local Capulus Shops Ltd, eleva a 225 el número de establecimientos de Starbucks, una cifra que refleja la estrategia de expansión de la marca en territorios donde aún no tenía presencia.

Una inauguración con arte gibraltareño

Los primeros 100 clientes que han cruzado este martes la puerta del nuevo Starbucks se han llevado algo más que café. Además de un vaso reutilizable y una totebag, recibieron una ilustración exclusiva creada por el artista local Jesse Stone (@stonecollages), cuya obra captura la conexión entre la marca y Gibraltar, reforzando el vínculo cultural con la comunidad.

Este detalle artístico ha sido solo una de las sorpresas de una jornada inaugural que, además, tenía un propósito solidario.

Gracias a la iniciativa Aperturas con Causa, la mitad de lo recaudado durante el primer día de actividad se destinará íntegramente a The EV Foundation, una organización dedicada a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad tanto en Gibraltar como en La Línea de la Concepción.

"Queremos expresar nuestro agradecimiento a Starbucks y a Hernan por esta apertura con causa. Gracias a esta colaboración, podemos seguir ofreciendo ayuda a familias con recursos limitados de Gibraltar y La Línea, mejorando así su situación y ofreciéndoles una oportunidad para salir adelante", ha afirmado Nicole Jones, responsable de la fundación, que trabaja para cubrir necesidades esenciales como alimentación, vestimenta y suministros básicos del hogar.

La apertura también ha recibido el respaldo del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, quien ha destacado el valor simbólico de este tipo de inversiones: "Me complace ver cómo nuevos espacios siguen abriendo sus puertas en Gibraltar, reflejo de la fortaleza y la resiliencia de nuestra economía. Cada inversión que se realiza aquí demuestra la confianza continua en Gibraltar y contribuye a diversificar nuestra oferta, generar actividad y consolidar nuestro crecimiento".

Para quienes prefieran disfrutar de su café favorito sin moverse del sofá, Starbucks Gibraltar también ofrece servicio a domicilio a través de Hungry Monkey, lo que permite acceder a toda la carta de la marca.