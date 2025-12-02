Estos son los tesoros que alberga la Reserva Natural de Gibraltar: túneles, puentes colgantes y los únicos monos en libertad de Europa

Conocer Gibraltar en un día es posible, apenas requiere planificación para garantizar una jornada increíble. Este territorio se establecieron primero los moros en la Edad Media. Posteriormente, perteneció a España hasta que fue cedido a los británicos en 1713. Por ello, conserva la huella de las culturas que precedieron a la británica y que lo convierten en un destino muy atractivo que se encuentra a tiro de piedra.

Nunca está demás recordar que necesitas sólo el Documento Nacional de Identidad si eres habitante de la Unión Europea. Si no es así, debes presentar el pasaporte, ya que, a pesar de que geográficamente forma parte de la Península Ibérica, legalmente es un territorio británico.

El principal atractivo de la ciudad es su reserva natural, pero antes de subir puedes pasear por la Main Street, conocer las tiendas y comer fish and chips en alguno de los restaurantes de comida inglesa. Aprovecha para ver The Convent, la residencia del gobernador, el curioso cementerio de Trafalgar o el Jardín Botánico.

La Calle Real de Gibraltar (Main Street). / Manu Romero

Las joyas de la Reserva Natural del Peñón

La Reserva Natural del Peñón fue declarada como tal en 1993. La entrada ronda los 30 euros e incluye casi todo lo que hay en su interior:

Castillo de los Moros. Fue construido por la dinastía meriní en el siglo VIII, por lo que es único en la península ibérica. Está formado por varios edificios, puertas, murallas, la Torre del Homenaje y la Casa de la Puerta. Sus paredes cerraron un área considerable, que baja desde la parte superior de la Roca de Gibraltar hasta el mar.

. Fueron cavados en la roca a base de pico y pala por marinos para defender Gibraltar durante los asedios constantes que sufría, pero más concretamente del Gran Asedio, que da nombre a las grutas, que tuvo lugar entre los años 1779 al 1783 por parte de los españoles y franceses contra los británicos. La pasarela de Gibraltar. Se trata de un magnífico mirador de cristal ubicado a 340 metros sobre el mar desde el que divisar en 360º vistas de dos continentes y la unión de dos mares. También denominado ‘The Skywalk’ es una muestra más de cómo atracción turística e infraestructura singular empiezan a fundirse en solución de continuidad. La pasarela de vidrio volada fue diseñada por el estudio madrileño MAYICE – de Marta Alonso Yebra e Imanol Calderón Elósegui- sobre una plataforma militar existente en plena Reserva Natural del Peñón.Está preparada para soportar el peso de cinco elefantes y vendavales de hasta 150 kilómetros por hora.

El Ángel de la Cueva de San Miguel, en Gibraltar.

O´Haras Battery. En el punto más alto del peñón de Gibraltar se encuentra esta batería que debe su nombre al general Charles O'Hara, gobernador de Gibraltar entre 1795 y 1802. El general O'Hara consideraba que si podía levantar una torre en esta cumbre al sur del Peñón, podría observar los movimientos del enemigo en el puerto de Cádiz, ubicado a 60 millas de distancia (cerca de 100 km). Su torre se construyó, pero no tuvo éxito, por lo que la guarnición denominó esta construcción O'Haras's Folly (La locura de O'Hara).

Puente colgante de Windsor. / Visit Gibraltar

El Puente colgante Windsor. Se encuentra en Royal Anglian Way y se inauguró en 2016. Este puente colgante de 71 metros de longitud fue construido sobre un barranco de 50 metros de profundidad. Hay personas que acuden hasta allí a realizar deporte. Una carrera sobre la ciudad con la que vivir una experiencia única.

Uno de los monos que habitan en la reserva natural del Peñón (Gibraltar). / @MLUISAPARRA