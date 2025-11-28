Bar Centro, en Algeciras: Prepara espectaculares desayunos "locos" desde 1986

A quienes son de Algeciras o van a estar por la ciudad, a continuación os recomendamos un sitio de siempre para desayunar como nunca. Tres generaciones de una misma familia vienen trabajando en el Bar Centro, ubicado calle Príncipes de España, junto al antiguo cine Magallanes, desde hace casi tres décadas. Si esto no te convence sigue leyendo...

"Desde 1986. Ofreciendo desayunos locos diariamente hasta las 12.30h. Conocido por sus molletes de tomate aliñado y mozzarella gratinados, entre otros muchos bocadillos innovadores, a la vez que los tradicionales". Así se describe esta negocio familiar al que avalan casi 700 reseñas y una valoración sobresaliente de 4,7 estrellas. Este negocio familiar con encanto, además, fue pionero en preparar las tostadas gratinadas.

Prepárate para salivar...

En el Bar Centro sirven los desayunos básicos, con molletes o rebanadas. También hacen perder los sentidos con rulo de queso de cabra gratinada, el exitoso 'Africanito' de pollo con especias y queso, así como otras combinaciones espectaculares bautizadas como 'el canario' o 'el mallorquín', el lomo al horno deshilachado, tostada de picadillo de jamón con tomate y queso y el mollete de tomate con mozzarela o el clásico lomo en manteca.

Desayuno del famoso Bar Centro, en Algeciras.

Hay quien se desplaza hasta Algeciras únicamente para desayunar en este bar. Es el caso de Manuel: "La mejor cafetería del Campo de Gibraltar sin lugar a dudas, vengo de Málaga solo para desayunar aquí. Aquí no te falta de naaaaa!!!". Y quienes van a descubrirlo, no se marchan decepcionados. Yurena, por ejemplo, salió encantada: "Hemos estado esta mañana mi pareja y yo por primera vez y ha sido todo un éxito, sin duda repetiremos. El café está muy bueno, y eso que yo me pedí un descafeinado. Los bocadillos estaban aún mejor, eran fuera de carta, así que no tengáis miedo a preguntar qué bocatas y tostadas hay. Es un sitio donde disfrutar de un buen desayuno y un ambiente estupendo. Calidad y precio, sin duda".

Cuenta con una gran variedad de panes procedente de la panadería de Tarifa, pan sin gluten leche de avena, de almendras y leche sin lactosa.

Estos desayunos originales y de auténticos campeones se pueden tomar en el interior del local o en terraza, eso es lo de menos.

Sus cliente quedan admirados por el servicio, tanto por lo agradeble y cercanos que son, así como por su rapidez, algo muy difícil teniendo en cuenta que este bar suele estar lleno.

Los precios asequibles.