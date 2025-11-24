Descubre Cheese World, el paraíso del queso que está en el Campo de Gibraltar: “Toda la carta es irresistible”

Algeciras es un municipio único y especial. Se trata de la mayor ciudad del Campo de Gibraltar. A sus numerosos atractivos hay que sumar uno nuevo, sobre todo, para los fooders, ya que, acoge un establecimiento hostelero inigualable: Cheese World, el paraíso de los amantes del queso.

Los orígenes del queso pueden ser anteriores a la historia escrita. Su fabricación se extendió por Europa y se había convertido en una empresa sofisticada ya en época romana. Pocos alimentos antiguos han logrado alcanzar tantas variantes como el queso, así como su enorme protagonismo, protagonismo que en Cheese World llevan al extremo.

Cheese World, ubicado en avenida 28 de febrero, se presenta como un destino irresistible para los amantes del queso. Cuenta con una carta que contiene una propuesta culinaria realmente única y arriesgada, cuyo ingrediente omnipresente es el queso en todas sus variantes.

Carta de Cheese World

Plato de Cheese World, en Algeciras.

La carta ofrece tacos, cheese wraps, cheese fries, macarrones al estilo americano con queso, hamburguesas de ternera o de pollo, quesadillas, rollos y deliciosos nachos y el cheese fondue (bol de queso fundido casero con una mezcla suave y cremosa de quesos que se sirve caliente. Dan la opción de gratinar todos los platos, lo que le concede un sabor más intenso. Los nachos y la Mc Cheese son los más populares. En cuanto a las carnes, puedes elegir entre pollo frito, kebab o carne picada de ternera.

Sin duda, una explosión de sabores pensada en gran medida para compartir y para comer con guantes.

Veredicto de los amantes del queso

También puedes llevártelo a casa. El éxito es evidente, ya que, no son pocos los pedidos que se realizan y hasta allí peregrinan los amantes del queso como María Jose: “Debo de decir que es irresistible toda la carta, los nachos son mis favoritos junto con el taco de carne picada. Todo lo que he probado, me ha sorprendido y cada vez que puedo sin pensarlo voy allí. Tenéis que probarlo. Este manjar no se puede describir solo con palabras”.

A muchos les llama la atención las dimensiones de los platos. La relación calidad-precio, en general está bien valorada por los amantes del queso que se animan a poner una reseña.