Esta es la cafetería de Tarifa donde se desayuna con encanto desde 1998: “Vaya lugar más mágico para desayunar”

Inga Maria y Henry, una pareja de Berlín, abrieron este establecimiento en 1998. Entonces fueron pioneros en innovar en el desayuno, para muchas personas la comida más importante del día, así como en introducir el brunch y el concepto de desayuno saludable en el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz. Café Azul, así se llama este bello establecimiento que se encuentra en la calle Batalla del Salado y abre todo el año.

El local merece ser visitado al menos para admirar su arquitectura y decoración. A pesar de cambiar de manos con los años en varias ocasiones, mantiene la misma estética que enamora en la que el azul -oh, sorpresa- es el gran protagonista. Dispone de varios salones, con suelo rústico y azulejos de motivos geométricos o madera, en los cuales disfrutar de un momento del día en armonía mientras degustas tu desayuno ideal con encanto.

Interior de Café Azul, en Tarifa.

El establecimiento entra por el ojo, pero lo que convence al público y lo atrapa para que repita una y otra vez, año tras año, incluso, es su variada carta. Preparan un delicioso café italiano, cappuccino en varios tamaños, chocolate para acompañar las tostadas, infusiones, tés, zumos naturales o batidos de leche y yogur. Dan a elegir entre distintos tipos de leche como la de soja.

De comer elaboran ricos y salados, también frutas y crepes. El pan puede ser blanco o moreno de pueblo, blanco de molde, de centeno, mollete blanco o integral, y también sin gluten. Sus creaciones de frutas frescas preparados en el momento causan furor.

Realizan un tour por el mundo a través de sus platos combinados, desde el inglés al americano, andaluz o campesino. Y los platos ibéricos acompañados de pan macho resultan realmente tentadores. A la lista de exquisiteces se suman deliciosos sándwiches, bocadillos y crepes.

Desayuno de Café Azul, en Tarifa. 2

Opiniones sobre Café Azul, en Tarifa

“Increíble, los mejores desayunos que he podido tomar fuera de casa, excelente el trato del personal, totalmente recomendable, volveremos. Recomiendo ir pronto, para no tener que esperar, se llena pronto”. Esta es la opinión de José, una de las 1.541 reseñas que los clientes han escrito en diferentes portales. La mayoría de estas son positivas, dado que la valoración de Café Azul asciende a un 4.7. Sin duda, la señal de su éxito son los años de vida de este idílico café. “Una joyita en Tarifa para empezar el día con buen pie”, “Vaya lugar más mágico para desayunar”, son otras dos que demuestran que Café Azul es un ‘must’ porque tantas personas no pueden estar equivocadas…