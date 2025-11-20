Ruta Colada de la Costa entre Tarifa y Algeciras: así se vive un día entre bellos acantilados con vistas al continente africano

Vistas desde uno de los puntos de la ruta Colada de la Costa que une Tarifa y Algeciras.

El Campo de Gibraltar posee un repertorio amplísimo de paisajes, tantos que resulta prácticamente imposible no satisfacer a todos los gustos: playas y joyas naturales como el Pinar del Rey, Punta Camarinal y Punta de Tarifa, por mencionar son unos pocos.

Quizá el único factor negativo sea el viento cuando éste golpea fuerte, algo más habitual de lo que gustaría en esta zona. Al margen de lo anterior, Tarifa, Algeciras, Los Barrios y San Roque cuentan con todo lo necesario para pasar un día grande en contacto con la naturaleza.

La ruta de la Colada de la Costa se erige como una alternativa acertada para pasar una jornada de ocio activo, no apta para personas sedentarias, puesto que su recorrido lineal está conformado por unos 16 kilómetros, todos y cada uno de ellos colmado de atractivos.

Ruta Colada de la Costa que une a Tarifa y Algeciras. / juntadandalucia.es

Ruta Colada de la Costa

Prepara la mochila, el calzado y bastante agua para estar bien hidratado las seis horas de duración estimada de esta ruta. Parte desde uno de los lugares más emblemáticos de la localidad de Tarifa, dejando el castillo de Sancho IV o Guzmán el Bueno, nada más pasar la estación marítima.

Se trata de un sendero estrecho, de dificultad media, que aprovecha una vía pecuaria costera y atraviesa los acantilados del frente litoral de Tarifa hacia Algeciras. Discurre por pastizales costeros y zonas de matorral bajo, vestigios que hacen visible los efectos de los fuertes vientos del Estrecho. Siempre resulta más cómodo recorrerlo por la pista.

El sendero Colada de la Costa muestra a su paso multitud de curiosidades en las rocas litorales, así como unas maravillosas vistas del continente africano. En el trayecto hay calas en las que poder descansar e, incluso, puedes refrescarte en la playa, si se dan las condiciones oportunas.

Qué ver en la ruta Colada de la Costa