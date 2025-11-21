Este es el mejor restaurante de Algeciras avalado por 1.130 reseñas: “Cada plato superaba al anterior”

En el Campo de Gibraltar se vive y se come muy bien. Presume de tener una gastronomía característica basada principalmente en pescados y mariscos. Cuenta con un estupendo recetario propio. Moruna de rape y langostinos, los fideos con chirlas y las ortiguillas son tres platos muy típicos de la zona, entre otros muchos.

Además de riquísimas recetas, en la comarca se puede disfrutar del buen comer en sus variados establecimientos hosteleros. Uno de ellos es el Restaurante Surban, en Algeciras. En la actualidad posee la mejor valoración de Google con una puntuación de 4,8 estrellas y un total de 1.130 reseñas.

Surban se encuentra en el corazón de la localidad Algecireña, concretamente en calle Sevilla- Plaza Neda. Este restaurante trabaja cada día para “representar nuestra identidad, viajera, fresca y urbanita, pero con la mirada siempre en el sur”.

El local ofrece un ambiente agradable y acogedor. También puedes disfrutar de tu aperitivo o comida en la terraza.

Terraza del Restaurante Surban, en Algeciras.

La carta de Surban es creativa, dinámica, tradicional y contemporánea, con combinaciones actuales. Se encuentra supeditada a la disponibilidad de los productos locales y cercanos, ya que se abastece en gran medida de lo que la plaza de abastos ofrece: “Tratamos de respetar la tradición, pero sin traicionar nuestro estilo canalla y divertido”, afirman.

Deliciosos platos eclécticos, tradicionales, lo mejor de la tierra sazonado con un toque canalla: potaje de tagarninas, pimientos asados con ventresca de atún, croquetones, ceviche de la Nury, bacalao con pil pil, huevos rotos con tartar de atún, croissant dela Patri, falafel de puchero, ensalada de burrata, tataki de atún, croquetas de jamón... La tarta de queso al estilo Cañadío, tarta cremosa de chocolate y el flan con toffe y piñones completan las opciones de postres de Surban. Difícil elección…

Postres del Restaurante Surban, en algeciras.

Valoraciones

En los comentarios y reseñas los comensales destacan la buena atención que han recibido por parte del personal de Surban, lo califican de “insuperable”, incluso.

Patricia afirma que fue a Surban una primera vez y que, por supuesto, no será la última: “Cada plato superaba al anterior. Un verdadero descubrimiento ¡qué pena que no seamos de Algeciras!”. “Su cocina es divertida y de contraste. Su mezcla de ingredientes no te deja indiferente nunca. He venido dos veces y ya ha pasado a ser uno de mis restaurantes favoritos. El personal que tienen no pierden la sonrisa nunca. Un buen restaurante de visita obligatoria si estás en Algeciras”, asegura Soledad acompañando esta reseña de cinco estrellas.