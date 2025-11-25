Este es el restaurante ideal de Tarifa, incluido en La Guía Gastro 2026 de El País: “Más que un chiringuito"

“Desde 1987 ofrecemos una cocina sensata y gustosa basada en los mejores productos de la zona. Las Rejas es el resultado de la idea que tiene nuestro personal de cómo elaborar nuestros productos frescos de la zona” Esta es la carta de presentación del restaurante Tarifeño incluida en La Guía Gastro 2026 de El País 2026.

Se trata de una selección de restaurantes, bares, cafés, vinotecas, colmados, panadería y comercios favoritos de los expertos de la cabecera, sus apuestas y recomendaciones. El Restaurante Las Rejas, ubicado en la calle Lentiscal, se encuentra entre un total de 400 direcciones que sugieren los que más saben de gastronomía.

La Guía Gastro rememora los orígenes de este negocio: “Más que un chiringuito. En los años ochenta, los Domínguez Lumbreras alquilaban una casa en la playa de Bolonia (Cádiz) para pasar el verano. Almorzaban bajo un toldo y la familia era tan numerosa que turistas despistados se sentaban allí pensando que era un restaurante. Así nació Las Rejas, hoy ya regentado por los hermanos José, Carlos y Manoli”.

En la actualidad, Las Rejas combina cocina, buen servicio y un entorno único para conquistar a sus comensales. Se abastece del género que llega a la lonja de Barbate. Los pescados y mariscos a la plancha y fritos son un ‘must’ de de la carta en la que el arroz con carabineros es uno de sus platos más populares. Otros platos como el tomate aliñado, el atún encebollado, las croquetas de choco, el mascarpone y la tarta de la abuela también arrancan piropos de los clientes.

Interior del Restaurante Las Rejas, en la playa de Bolonia, Tarifa.

En su local amplio, agradble y acogedor, el equipo de Las Rejas hace que te sientas como en tu propia casa y se disfruta de buen pescado fresco. La experiencia de comer en Las Rejas puede ser la guinda a una jornada en la paradisíaca playa de Bolonia.

Las Rejas es uno de los pocos negocios hosteleros que se mantienen década, tras década. Cuenta con más de 2.500 reseñas en Google y un 4.5 de valoración. “Si vas a Bolonia, el restaurante Las Rejas es un referente de la zona. Toda una vida dedicada a la hostelería. Mucho arte ahí!!! El género no puede ser de mejor calidad. Fresco y muy bien tratado. La relación calidad-precio es estupenda. El personal es encantador, el trato es cercano, amable y muy distendido. Mmmm… El pan macho es una delicia y marca la diferencia. Si dudas entre carne o pescado... da igual, está todo exquisito”, comenta Natalia.

¿Te animarías a probarlo?

*Aparcamiento gratuito.

*Es conveniente reservar.