Este mega puerto, clave para el comercio europeo, es el más grande de España y está en Andalucía

Uno de los puntos fuertes de España en la actualidad, así como a lo largo de la historia, es su situación estratégica. De ahí que, otros países y potencias siempre hayan mostrado interés en poseer cierto control directo o indirecto sobre ella, especialmente en el sur.

En el Campo de Gibraltar se encuentra una pieza clave en el comercio europeo desde hace siglos. Se trata del Puerto Bahía de Algeciras, el primero de España en tráfico total de mercancías y el primero del mar Mediterráneo. Ocupa el puesto 25 del mundo en transporte de contenedores y el 6º de Europa.

La historia del puerto ha estado siempre ligada a la de la ciudad. Desde el resurgimiento de la ciudad, en las primeras décadas del siglo XVIII, y a lo largo del mismo, el puerto de Algeciras se localizaba en el cauce bajo del río de la Miel.

Vista aérea del Puerto de Algeciras. / Andrés Carrasco

El puerto de Algeciras antes de ser un gigante

Hacia 1870 el Puerto de Algeciras se reducía a un malecón de mampostería situado en la margen izquierda de la desembocadura del río. El escaso calado y la falta de un dique o escollera que abrigara las aguas impedían el atraque de embarcaciones de cierto calado que tenían que continuar fondeando en los entornos de la Isla Verde.

En los comienzos del siglo XX, y con motivo de la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906, el puerto comenzó a ser foco de atención y de la realización de infraestructuras, que le llevaron a convertirse en el gigante que hoy todos conocemos.

El Puerto de Algeciras, a vista de helicóptero. / Andrés Carrasco

Entre 2020 y 2024 movió más de 420 millones de toneladas de mercancías, representando casi el 20% del tráfico portuario del país. Su ubicación estratégica en el sur de la península ibérica lo convierte en un punto fundamental para el comercio entre Europa, África y Asia.

Intalaciones del Puerto de Algeciras en el siglo XXI

El Puerto Bahía de Algeciras se compone de varias instalaciones diferentes: