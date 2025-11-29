Dónde comer en Tarifa y qué platos: "Comida de lujo a buen precio"

En el Campo de Gibraltar se come a las mil maravillas. Concretamente, en Tarifa son maestros en la carne retinta y en pescados y mariscos. Además, cuenta con restaurante vegetarianos y veganos de primer nivel. Un ruta de tapeo por allí puede ser una experiencia inolvidable. Para evitar la dura decisión de decidir a qué local ir, aquí tienes seis bares con sus respectivos platos estrellas. Aviso, spoiler: el atún es el protagonista de algunas de ellas.

Patatas bravas del Bar El Francés. Ubicado en calle Sancho IV el Bravo, en el casco antiguo de Tarifa. Local acogedor, pequeño, con una terraza agradable bajo una preciosa buganvilla. No se puede reservar, dan mesa por orden de llegada, aunque rota con rapidez. Dispone de opciones vegetarianas en su carta. Tosta de Atún con trufa de Mesón siglo XIX. Restaurante ubicado en una antigua casa señorial del siglo XIX cargada y decoración andaluza. Posee salones diferenciados con mesas bajas y altas. En su exterior, cuenta con una terraza con encanto. Carta amplia. Mejor reservar. La carta homenajea al producto local con bases de cocina tradicional, donde el atún rojo y la carne retinta son las estrellas. Samosas caseras del restaurante vegetariano Chilimosa. Comida vegetariana y vegana de diferentes continentes. Platos caseros, también sin gluten. Ofrece gran variedad de sabores y texturas para crear platos equilibrados y para todos los gustos. Restaurante es pequeño pero acogedor. comida para llevar. Atún en manteca del Mesón El Picoteo. Un clásico de Tarifa donde degustar la mejor cocina local con un personal muy competente y rápido. Platos generosos. Se puede comer sin gluten y te adaptan los platos. Tortillas de camarones del Bar El Mercado. Situado dentro del mercado municipal del centro de Tarifa. La zona es peatonal por lo que solo se puede acceder caminando. La especialidad es el pescado frito. Los precios son populares. Atún trufado del Lola Bar, en Tarifa. Se trata de un rincón flamenco en el que disfrutar la comida de siempre como nunca. Su especialidad en atún rojo de almadraba y carne de retinta. No trabajan con reservas.