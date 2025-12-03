Toda la programación de la Navidad Especial 2025 en Algeciras
Fechas, horarios y actividades imprescindibles: guía completa para disfrutar de un mes de magia en la ciudad, desde el encendido hasta la cabalgata de Reyes
Fotos de la exposición belenista por el 25 aniversario de la asociación Oro, Incienso y Mirra en Algeciras
Algeciras hornea su espíritu navideño. Con más de un mes de actividades, la Navidad Especial 2025 llega cargada de planes para todos los gustos: conciertos, zambombas, belenes, pasacalles, citas teatrales, deporte, talleres infantiles y los esperadísimos eventos reales.
Para que no te pierdas nada, aquí tienes toda la información práctica y ordenada por fechas.
4 de diciembre: Encendido del alumbrado
- Plaza Alta. Encendido oficial, fiesta infantil, animaciones, DJ y las zambombas Aire Flamencos y Pirata Flamenco
- Inauguración del belén de la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirra en la Sala del Mercado Hotel Garrido (todos los días de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00)
5 de diciembre
- Zambomba popular. Calle Castelar, 17:00
6 de diciembre
- Belén viviente de Pelayo, 11:00–14:00 y 15:30–17:30
7, 8 y 14 de diciembre
- Belén Viviente de Pelayo, 11:00–14:00
9 de diciembre
- 19:00 · Teatro Florida. Pregón de Navidad de Juan Andrades Azorit, proclamación de SSMM Reyes Magos de Oriente y presentación de personajes
12 y 13 de diciembre
- Teatro Florida. XXVII Concurso Andaluz de Villancicos “Ciudad de Algeciras” (infantiles y adultos)
13 de diciembre
- Centro de interpretación Paco de Lucía. Zambomba flamenca de la Sociedad del Cante Grande
16 de diciembre
- 19:00 h · Teatro Florida: Gala de Navidad de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro “José María Sánchez-Verdú”
17 de diciembre
- 19:00 · Tradicional pasacalles de rondallas
- Visita de mayores en taxi al alumbrado navideño
- Gala navideña de gimnasia rítmica (Pabellón municipal)
18 de diciembre
- 19:00 · Mercado Hotel Garrido. Entrega de premios del concurso de belenes
19 de diciembre
- Museo municipal. Inauguración de la exposición “Tria 75”
21 de diciembre
- XII Carrera de Navidad Solidaria “Ciudad de Algeciras”
22 de diciembre
- Centro Paco de Lucía: Zambomba de Toma Castaña: “Navidad de Cai”
29 de diciembre
- Museo municipal. Cuentacuentos “El Gigante Botafuegos” (RecreArte)
- Actividades deportivas solidarias de OATV
30 de diciembre
- Avenida Capitán Ontañón. Mercadillo Friki Navideño (todo el día)
31 de diciembre
- 12:00 · Plaza Alta. VIII Campanadas Infantiles
2 de enero
- 16:30–21:00. Pasacalles y recogida de cartas del Heraldo Real y su corte de beduinos
5 de enero
- 12:00 · Arrastre de latas. Desde Plaza de Andalucía hasta el Llano Amarillo
- 13:30 · Llegada de los Reyes Magos. Desembarco desde el Zenit Cat
- 17:00 · Gran cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Oriente
TEATRO FLORIDA · Programación especial
DICIEMBRE 2025
- 6 diciembre · Comandante Lara — “Viaja con Nosotros”
- 7 diciembre · El Cascanueces
- 21 diciembre · Asesinato en el Orient Express
- 26–28 diciembre · Manu Sánchez — “Entregamos”
ENERO 2026
- 3 de enero · 20:30 — Concierto de Año Nuevo: “Vuelve la Movida Retro” (Sociedad Algecireña de Fomento)
- 8 de enero · 18:00 — “El Mundo de Oz”, espectáculo infantil
EXPOSICIONES
- Sala Cajasur: Exposición de Belenistas (hasta el 6 de enero)
- Sala Javier Muñoz · C.D. José Luis Cano: Colectiva de RecreArte “Un festín para los ojos” (5 diciembre – 9 enero)
- Museo municipal: Exposición “Tria 75” desde el 19 de diciembre
También te puede interesar
Lo último