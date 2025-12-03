Toda la programación de la Navidad Especial 2025 en Algeciras

El trenecito de la Navidad por las calles de Algeciras.

Algeciras hornea su espíritu navideño. Con más de un mes de actividades, la Navidad Especial 2025 llega cargada de planes para todos los gustos: conciertos, zambombas, belenes, pasacalles, citas teatrales, deporte, talleres infantiles y los esperadísimos eventos reales.

Para que no te pierdas nada, aquí tienes toda la información práctica y ordenada por fechas.

4 de diciembre: Encendido del alumbrado

Plaza Alta. Encendido oficial , fiesta infantil, animaciones, DJ y las zambombas Aire Flamencos y Pirata Flamenco

Inauguración del belén de la Asociación de Belenistas Oro, Incienso y Mirra en la Sala del Mercado Hotel Garrido (todos los días de 11:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00)

5 de diciembre

Zambomba popular. Calle Castelar, 17:00

6 de diciembre

Belén viviente de Pelayo, 11:00–14:00 y 15:30–17:30

7, 8 y 14 de diciembre

Belén Viviente de Pelayo, 11:00–14:00

9 de diciembre

19:00 · Teatro Florida. Pregón de Navidad de Juan Andrades Azorit, proclamación de SSMM Reyes Magos de Oriente y presentación de personajes

12 y 13 de diciembre

Teatro Florida. XXVII Concurso Andaluz de Villancicos “Ciudad de Algeciras” (infantiles y adultos)

13 de diciembre

Centro de interpretación Paco de Lucía. Zambomba flamenca de la Sociedad del Cante Grande

16 de diciembre

19:00 h · Teatro Florida: Gala de Navidad de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro “José María Sánchez-Verdú”

17 de diciembre

19:00 · Tradicional pasacalles de rondallas

Visita de mayores en taxi al alumbrado navideño

Gala navideña de gimnasia rítmica (Pabellón municipal)

18 de diciembre

19:00 · Mercado Hotel Garrido. Entrega de premios del concurso de belenes

19 de diciembre

Museo municipal. Inauguración de la exposición “Tria 75”

21 de diciembre

XII Carrera de Navidad Solidaria “Ciudad de Algeciras”

22 de diciembre

Centro Paco de Lucía: Zambomba de Toma Castaña: “Navidad de Cai”

29 de diciembre

Museo municipal. Cuentacuentos “El Gigante Botafuegos” (RecreArte)

Actividades deportivas solidarias de OATV

30 de diciembre

Avenida Capitán Ontañón. Mercadillo Friki Navideño (todo el día)

31 de diciembre

12:00 · Plaza Alta. VIII Campanadas Infantiles

2 de enero

16:30–21:00. Pasacalles y recogida de cartas del Heraldo Real y su corte de beduinos

5 de enero

12:00 · Arrastre de latas . Desde Plaza de Andalucía hasta el Llano Amarillo

13:30 · Llegada de los Reyes Magos . Desembarco desde el Zenit Cat

. Desembarco desde el Zenit Cat 17:00 · Gran cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Oriente

TEATRO FLORIDA · Programación especial

DICIEMBRE 2025

6 diciembre · Comandante Lara — “Viaja con Nosotros”

7 diciembre · El Cascanueces

21 diciembre · Asesinato en el Orient Express

26–28 diciembre · Manu Sánchez — "Entregamos"

ENERO 2026

3 de enero · 20:30 — Concierto de Año Nuevo: “Vuelve la Movida Retro” (Sociedad Algecireña de Fomento)

8 de enero · 18:00 — "El Mundo de Oz", espectáculo infantil

EXPOSICIONES